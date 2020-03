les clients de moins de 30 ans reçoivent 60 Go et tous illimités

l’offre Young Easy Pay tout compris Le vent est le tarif adressé aux clients de moins de 30 ans qui procèdent à l’achat d’une nouvelle carte SIM, qu’ils transfèrent ou non le numéro de leur ancien opérateur. Le gestionnaire vous permet d’activer la promotion dans tous ses points de vente, où il sera possible de demander la nouvelle carte SIM en encourant une dépense de 10,00 € seulement.

Passez au vent: minutes, SMS et 60 Go avec All Easy Young Easy Pay tout compris!

Wind propose à ses nouveaux clients une série de Offres tout compris qui vous permettent de recevoir du contenu non indifférent. Parmi les différentes options, il existe également un tarif dédié exclusivement aux clients âgés entre 18 et 30 ans, qui peut recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

60 Go de trafic de données en 4,5 G

La promotion implique une dépense de seulement 11,99 euros par mois, à supporter obligatoirement par prélèvement sur carte bancaire, compte chèque ou carte bancaire. Cependant, les clients peuvent procéder à la modification du mode de paiement et régler le coût mensuel par crédit résiduel. Dans ce cas, les seuils Giga de données et de trafic SMS seront réduits et nous procéderons en conséquence à l’activation du Tarif jeune tout compris en version Standard, qui fournit:

Minutes illimitées vers tous les numéros

200 SMS vers tous les numéros

30 Go de trafic de données en 4,5 G

Veuillez noter que les deux offres incluent également certains services supplémentaires dans le prix et que l’application officielle de l’opérateur peut être téléchargée gratuitement.