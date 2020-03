les clients de nombreuses institutions bancaires sont menacés

Les clients de certaines institutions bancaires risquent de souffrir escroqueries en ligne qui proviennent de courriels bien structurés, qui font état de communications convaincantes et apparemment officielles. Parmi les derniers cas signalés, il est en effet possible de trouver un e-mail qui, notamment en contactant le Clients BNL, Intesa Sanpaolo et Unicredit, tente d’extorquer des données sensibles en demandant aux victimes potentielles une mise à jour des données du RGPD: voilà ce que c’est et comment reconnaître la tromperie.

Phishing par e-mail: les escroqueries en ligne contre les clients des institutions bancaires continuent

L’un des derniers e-mails de phishing signalés semble avoir été adressé par des cybercriminels à des clients de certaines institutions bancaires bien connues, qui ne sont manifestement pas liés à l’intention des malfaiteurs. Ces derniers se sont fixé pour objectif extorquer des informations sensibles en envoyant sans discernement à tous les utilisateurs un message susceptible d’attirer l’attention.

L’e-mail, en fait, nécessite de mettre à jour certaines données important en vous connectant au site Internet de l’institution bancaire en question. Mais afin de procéder rapidement et de terminer l’opération de la meilleure façon possible, les malfaiteurs invitent les victimes elles-mêmes à cliquer sur le lien d’accès rapide inséré à la fin du message. Un site qui pourrait apparaître graphiquement identique à celui officiel et qui, en réalité, ne constitue qu’un clone capable de copier en quelques instants toutes les données saisies par les utilisateurs et de les envoyer directement aux criminels. Après avoir reçu les informations souhaitées, les malfaiteurs peuvent les utiliser illégalement pour obtenir un profit en retour; ou, dans le pire des cas, accédez directement au compte de la victime e retirer des économies là.

Il est toujours possible d’éviter les risques. Il est essentiel de porter la bonne attention et de toujours se rappeler que les banques, ainsi que les entreprises fiables, ne sont pas habituées à demander des informations personnelles par e-mail, SMS ou médias sociaux. Nous vous recommandons également, en cas de doute, de consulter le site officiel de l’institut utilisé par les malfaiteurs en tant qu’expédient ou de contacter le service client pour assistance. Mais il convient de rappeler que le fait de ne pas fournir de données, d’informations d’identification, de codes ou de mots de passe suffit pour protégez-vous de toute arnaque.