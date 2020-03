les clients low cost reçoivent 50 Go pour 8,99 €

ho Mobile consacre son offre que j’ai. 8,99 € aux clients qui décident de transférer leur numéro depuis deux opérateurs: Kena Mobile et Daily Telecom. De plus, ceux qui procèdent à l’achat de la nouvelle carte SIM en demandant une nouvelle ligne peuvent également l’activer. La promotion peut être demandée en ligne, via le site officiel du gérant, ou en se rendant dans l’un des 3000 points de vente traçables via la rubrique spéciale du site.

Passez à ho Mobile: voici l’offre pour les clients Kena Mobile et Daily Telecom!

L’offre que j’ai. 8,99 € comprend le contenu suivant:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

50 Go de trafic de données en 4G Basic

Le coût du prix est de seulement 8,99 euros par mois, au lieu de cela, les dépenses d’activation sont de 18,99 € et comprennent: la nouvelle carte SIM et son activation et la première recharge, qui seront ensuite utilisées pour payer le premier renouvellement du tarif.

La promotion comprend également des numéros services supplémentaires garanti par l’opérateur, donc: le SMS que j’ai. appelé, appel en attente et renvoi d’appel, navigation sur hotspot et numéro gratuit pour connaître le crédit restant.

En cas d’épuisement anticipé du Giga prévu par la promotion, les clients ont la possibilité de renouveler le tarif avant la date habituellement prévue, en procédant à la demande via leapplication officielle i. mobile et payer les frais de renouvellement. L’application peut également être utilisée pour connaître l’état du taux, pour transférer le numéro de l’opérateur précédent après avoir reçu la carte SIM.