Les clients obtiennent 15 Go de données – 9to5Google

Il y a beaucoup de choses à craindre au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus, mais vous assurer de rester connecté ne devrait pas en être une. Aujourd’hui, Verizon a annoncé qu’il accorderait à tous les clients un plafond de données de 15 Go de données supplémentaires pendant l’épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué de presse, Verizon expose ses plans pour aider les clients lors de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis. Pour ceux qui sont financièrement touchés par le virus, Verizon renonce pour le moment à tous les dépassements et frais de retard, ainsi qu’aux services Internet et vocaux gratuits pour ses clients «Lifeline» qui fournissent Internet aux ménages à faible revenu.

De plus, Verizon accorde à tous ses clients 15 Go supplémentaires de données mobiles à haut débit pour les consommateurs et les entreprises. Ceci est appliqué automatiquement sans aucune interaction client requise. Cela inclut également 15 Go de données de hotspot ajoutés à tous les clients illimités! Verizon explique:

Du 25 mars au 30 avril, les consommateurs sans fil et les petites entreprises verront s’ajouter 15 Go de données supplémentaires à leur forfait sans frais supplémentaires. Les nouveaux clients particuliers et professionnels peuvent également profiter de ces données supplémentaires. Plus précisément:

Pour les clients illimités postpayés Verizon grand public et petites entreprises, 15 Go de données de point d’accès 4G LTE seront ajoutées à votre plan actuel.

Pour les clients prépayés Verizon grand public et grand public et les petites entreprises postpayées, 15 Go seront ajoutés à votre plan de données autonome ou partagé actuel, qui peut être utilisé pour un smartphone, un hotspot ou tout autre appareil connecté.

Les plans Jetpack indépendants et illimités seront également fournis avec 15 Go supplémentaires de données 4G LTE.

Aucune action n’est nécessaire car les données seront automatiquement ajoutées à votre plan.

Tous les plans sans fil grand public disponibles depuis 2015 sont éligibles pour cette augmentation de données, y compris More Everything, Verizon Plan 1.0, Verizon Plan 2.0, le plan Verizon Unlimited et tous les plans Mix & Match Unlimited.

