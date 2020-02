les clients quittent le réseau après avoir découvert la 5G

Nous sommes en février et maintenant nous sommes entrés par la loi dans un révolutionnaire 2020 de grands changements. Comme tout le monde s’y attendait depuis des mois, nous sommes confrontés aux premières étapes du règlement 5G. Le réseau de nouvelle génération commence à montrer ses effets au détriment de solutions telles que 3G qui pourrait au contraire être destiné à être abandonné d’ici quelques mois.

La nécessité de pouvoir s’appuyer sur une norme de réseau très rapide et bien optimisée pour la couverture pousse les opérateurs à déclarer guerre sur la 3G. Il ne garantit plus un retour économique voire une expérience de navigation satisfaisante, désormais orientée vers l’Internet des Objets et les domaines d’application de l’Intelligence Artificielle. Voici ce qui pourrait arriver d’ici peu.

La 3G abandonnée pour la 5G: TIM, Wind, Tre, Vodafone et Iliad décident du sort du réseau

Beaucoup de potins ont été faits sur le web Coque 3G. Depuis plusieurs semaines maintenant, les rumeurs sont suscitées par les trolls et par ceux qui croient secrètement que le réseau de troisième génération est destiné à une mort certaine. Il pourrait en être ainsi prochainement, mais en attendant, les rênes de la situation sont entre les mains des opérateurs qui sont muets sur la question.

Il semble qu’ils soient disposés à couper le signal une fois pour toutes. Ils ne peuvent quitter 2G que pour les appels et les SMS. De plus, la 4G comme support momentané pour une navigation rapide en attendant une distribution plus large de la 5G attendue dans les prochaines années.

Le principal objectif des opérateurs mobiles est de récupérer l’argent dépensé et perdu ces dernières années. La 3G n’est plus pratique et pour cela, il ne représente qu’un gaspillage. Pour l’instant rien n’a été décidé. Nous vous mettrons à jour pour plus de détails.