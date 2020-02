Les clients Unicredit, SanPaolo et BNL risquent de nouveaux contrôles

De nouveaux contrôles par l’administration fiscale seront prochainement effectués sur les comptes courants des principales institutions bancaires. Fournie comme une simple opération de prévention et de contrôle, ce qui va suivre dans les jours se traduit, en réalité, par une pratique que l’administration fiscale mène depuis un certain temps maintenant et le tout pour une raison simple: réduire une fois pour toutes l’évasion fiscale . Malheureusement, c’est un fait: le peuple italien est également composé de fraudeurs fiscaux qui, dans leur vie quotidienne, n’ont aucun problème à commettre cet acte illégal. Afin d’éteindre ce comportement, Fisco a donc décidé d’amplifier ses contrôles en tenant compte également de deux nouveaux éléments.

Fiscalité: au début des contrôles sur les comptes courants, mais pas seulement, voici ce que l’on sait

Les nouveaux chèques se concentreront sur les comptes courants, mais nous ne pouvons pas dire qu’ils s’épuiseront à la suite de ces opérations. Selon les dernières nouvelles, en effet, la Guardia di Finanza et l’Agence du revenu auront également accès à deux nouveaux éléments qui seront les factures électroniques et les stocks moyens.

Pour ce faire, la Fiscalité a déjà adopté depuis un certain temps des outils adaptés, notamment les algorithmes qui analysent les entrées et sorties puis comparent ces derniers avec ce qui a été déclaré dans les documents officiels annuels. Faut-il avoir peur? Évidemment non pas parce que quiconque respecte la loi ne doit pas en avoir, mais pour ceux qui ont commis des actes non conformes à la loi, ils seront certainement rappelés à l’ordre. Plus d’informations suivront si nécessaire.