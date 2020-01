Les coiffures de Final Fantasy 7 Remake sont terribles | .

le Final Fantasy 7 Remake semble être une magnifique réimagination de l’original de 1997, avec une belle mise à niveau de l’ère PS4 – mais cela ne fait rien pour réparer les mauvais cheveux. Il s’avère que traduire des polygones PlayStation volumineux en coiffures réelles et réalistes sans avoir l’air idiot est une grande question, et les coiffures de Final Fantasy 7 Remake ne le font qu’à des degrés divers de succès.

Certes, les jeux modernes de Final Fantasy de Square Enix étaient pleins de mauvais cheveux. Mettre des cheveux d’anime sur des personnages réalistes a fonctionné à l’époque de Final Fantasy 10, lorsque les graphismes de la console étaient suffisamment faibles pour que même les conceptions réalistes semblent quelque peu caricaturales. Mais chaque sortie ultérieure a amené les cheveux des personnages de Final Fantasy dans un territoire de plus en plus étrange. Les membres du groupe de Final Fantasy 15 – en particulier Noctis et Prompto – étaient particulièrement mauvais, avec des dos étranges et plumeux qui semblaient coiffés dans un nombre impossible de directions. Tout bien considéré, les cheveux de Final Fantasy 7 Remake sont en fait une avancée par rapport aux jeux précédents. Après tout, il a plusieurs années d’avancement technique par rapport à Final Fantasy 15, de sorte que les textures des cheveux sont moins plumeuses et approchent d’une apparence réaliste. Mais c’est exactement ce qui rend les styles si rebutants.

Prenez Cloud, par exemple: l’interprétation du remake des cheveux d’origine de Final Fantasy 7 Cloud est beaucoup plus docile et moins hérissée, ressemblant à son look dans le film CGI de Final Fantasy 7: Advent Children. Ses nouveaux cheveux se rapprochent davantage des visuels plus réalistes du remake et, contrairement à Advent Children, il semble qu’ils soient faits de cheveux réels, mais la forme est toujours aussi bizarre. Avec des personnages comme Aerith ayant atténué leurs coiffures pour quelque chose de plus pratique, Cloud semblerait hors de propos, dans l’univers, à moins qu’il ne se prépare à une sorte de convention de cosplay comme une représentation antérieure de lui-même.

Les cheveux de Reno sont encore pires. L’art original de Tetsuya Nomura lui donnait une sorte de “pervers d’affaires graisseux”, avec des cheveux en désordre tombant sur ses lunettes frontales. Advent Children a atténué la graisse et a rendu Reno mignon, changeant sa coiffure en une coiffure flamboyante, ébouriffée et enfantine. Ce n’était pas le meilleur look, mais cela lui donnait au moins un peu plus de vie. Le remake a pris cette idée et est allé trop loin avec elle, donnant aux cheveux de Reno tellement de vivacité hérissée qu’ils ressemblent à un gros oursin rouge.

Cependant, toutes les apparences ré-imaginées des personnages ne sont pas «pires pour les cheveux»: les conceptions Tifa et Barret de Final Fantasy 7 Remake ont des coiffures parfaitement normales qui leur conviennent bien, et la tresse et la frange d’Aerith ont fière allure – une maîtrise intelligente de la gigantesque coiffure de l’arc de McDonald’s du modèle original. En fait, pas un seul personnage ne semble pire, dans l’ensemble, que leur représentation originale dans le jeu: Cloud et Reno eux-mêmes sont carrément chauds maintenant. Mais leurs coiffures bizarres ont juste l’air idiotes à côté des personnages les plus ancrés du jeu.

Pourtant, Square Enix a fait de son mieux avec la conception de Cloud. Il est l’un des personnages les plus emblématiques des jeux vidéo, et il ne serait pas Cloud sans ses pointes blondes. Reno, d’autre part, aurait probablement pu adopter un style plus “quotidien” comme celui d’Aerith, en conservant la couleur rouge vif pour éviter de perdre sa personnalité. La flamboyance des beaux garçons anime de la série Final Fantasy continue d’être un spectacle rafraîchissant parmi les durs grizzlés de la plupart des jeux de style réaliste, mais il est peut-être temps pour les coiffeurs de l’univers de Final Fantasy de penser un peu moins verticalement. Peut-être que Square Enix choisira de changer les choses avant le prochain épisode de Final Fantasy 7 Remake.

le Final Fantasy 7 Remake sortira le 10 avril 2020 sur PS4.