Les combattants mandaloriens étaient cachés Star Wars: The Rise of Skywalker & # 039; s Final Battle

Avez-vous repéré le contingent mandalorien dans la bataille finale de Star Wars: The Rise of Skywalker? L’un des thèmes courants du dernier épisode de la saga Skywalker est que la Résistance est censée être seule dans sa lutte contre le Premier Ordre. À court de troupes et de ressources, la lie du groupe de Leia Organa met en scène une dernière position contre l’empereur Palpatine résurgent et ses espoirs reposent presque entièrement sur Rey, le dernier Jedi connu de la galaxie qui n’est pas un mauvais dictateur en devenir .

Alors que Rey est occupé à affronter Palpatine dans la séquence culminante de The Rise of Skywalker, la Résistance a ses propres soucis, alors que l’empereur en décomposition soulève une gigantesque flotte de Star Destroyers améliorés de la surface de la planète, prête à s’emparer de la galaxie avec un affichage de pouvoir militaire. Tout ce qui se trouve sur leur chemin est un petit groupe de combattants de la Résistance, mais ce que le Premier Ordre ne tient pas compte, ce sont les gens. Grâce au charme de Lando Calrissian, la Résistance trouve des alliés de tous les coins de l’espace, et une flotte de navires assemblés à la hâte, dirigée par le Millennium Falcon, s’arrête sur Exegol pour aider à abattre les Destroyers.

Cette scène comprend un éventail de vaisseaux familiers des précédents films et émissions de télévision de Star Wars, ainsi qu’un camée de Wedge Antilles lui-même, Denis Lawson. Cependant, la scène de bataille finale entre l’Ordre final et la Résistance propulsée par les gens semble également inclure un clin d’œil à Mandalore. Sur plusieurs plans, un Fang Fighter Mandalorien est brièvement mais clairement entrevu. Débuts dans la série télévisée Star Wars Rebels, les Fang Fighters sont généralement associés aux Mandalorian Protectors, les gardes personnels du leadership de Mandalore.

Bien que les navires soient d’origine mandalorienne, il n’y a aucune garantie qu’ils sont pilotés par des mandaloriens, et les navires pourraient être de simples œufs de Pâques qui penchent vers une autre partie de l’histoire de Star Wars. Comme révélé dans The Mandalorian, une mystérieuse purge a laissé les résidants de Mandalore cachés, vivant un style de vie nomade après les événements du retour des Jedi. Il y a encore de nombreuses questions sans réponse sur le statut de Mandalore et son leadership dans l’ère de la trilogie suite, l’Empire étant censé piller les trésors de la planète. Par conséquent, les Fang Fighters auraient pu être saisis par un certain nombre de passeurs ou de voyous.

Cela dit, cela n’a pas de sens d’inclure des navires mandaloriens dans une scène, sinon de transmettre la présence de véritables mandaloriens. Bien que toute allégeance entre Mandalore et la République / Jedi soit ténue en raison de l’animosité historique entre les deux, The Mandalorian a clairement expliqué que les différents clans nourrissaient une haine plus profonde pour l’Empire après les événements de la purge. Cela a été démontré lorsqu’une petite armée de Mandaloriens a aidé Din Djarin à sauver Baby Yoda – une excuse pour abattre des Stormtroopers. Il n’aurait probablement pas été trop difficile pour Lando de convaincre certains Mandaloriens (cachés ou de retour sur leur planète d’origine libérée) d’aider la Résistance à combattre Palpatine, et cela pourrait expliquer l’apparition des Fang Fighters.

Celui qui est dans le cockpit, l’inclusion des navires mandaloriens dans La montée de SkywalkerLa scène finale de ” est une manière soignée de rendre hommage à un groupe de personnages qui sont devenus de plus en plus importants grâce à Disney +, et les Fang Fighters ajoutent au thème dominant de différentes personnes qui se réunissent pour une cause commune.

