Les compagnons des X-Men ENFANTS DE L’ATOM Obtenez une bande-annonce de lancement

le Enfants de l’atome arrivent dans l’univers X-Men. Mais, avant que les acolytes mutants ne fassent leurs débuts dans les bandes dessinées, Marvel a publié une bande-annonce de lancement taquinant leur arrivée et à quoi s’attendre du dernier lot de X-héros.

Plus tôt cette année, Marvel a taquiné la nouvelle série Children of the Atom qui est venue de l’idée de l’éditeur Chris Robinson, qui a demandé: “Et si les X-men ont des acolytes.” Vita Ayala (Nebula) et Bernard Chang (Teen Titans) font équipe sur la série Dawn of X qui présentera une poignée de nouveaux personnages avec des jeux de pouvoirs liés à leurs homologues adultes. Le groupe a fait sa première (et seulement jusqu’à présent) apparition dans Marvel Voices # 1 en tant qu’enfants cherchant à obtenir des autographes de Forge et Shuri dans la nouvelle “Race” d’Ayala, Chang et Marcelo Maiolo.

La bande-annonce de lancement jette un regard plus approfondi sur les personnalités des Enfants de l’Atome. Ayala a décrit la série comme X-Men mais du point de vue de la génération Z. Les cinq nouveaux personnages sont très zoomers, comme l’a révélé Ayala: “l’un d’eux a un TikTok, l’un d’eux a un Insta de fitness, l’un d’eux est essentiellement le modérateur du sous-Reddit mutant, l’un d’eux est un cosplayer, et l’autre fait de la musique mutante. ” Ayala voulait se concentrer spécifiquement sur Gen-Z et leur point de vue sur les mutants dans leur ensemble. Ayala a déclaré s’attendre aux manigances habituelles liées aux X-Men, y compris “les pouvoirs, les coups de poing et les méchants”.

Ça va être très amusant de voir comment les jeunes acolytes X-Men se rapportent à leurs mentors grisonnants qui ont tout vu à ce stade. L’ajout d’une nouvelle perspective d’une jeune génération permettra à la série Dawn of X d’explorer une poignée de nouveaux sujets de la société moderne qui n’ont pas été explorés dans l’univers X-Men. C’est vraiment une excellente idée. Les biographies des enfants du personnage Atom et les connexions des principaux X-Men n’ont pas encore été révélées.

Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour voir la nouvelle équipe X en action Enfants de l’atome ne sortira pas en magasin avant la mi-avril. D’ici là, voici la sollicitation pour vous attacher.

Les enfants de l’atome # 1Écrit par Vita AyalaArt par Bernard ChangCover art par R.B. Silva QUAND LES X-MEN ONT OBTENU DES SIDEKICKS?! Ne manquez pas les débuts de la plus grande équipe de super-héros adolescents de tous les temps! Ils ont appris des meilleurs, maintenant ils sont prêts à être mis à l’épreuve! Mais qui diable sont ces enfants, et d’où viennent-ils? Avec les X-Men dans les librairies de bandes dessinées et en ligne le 15 avril 2020.

