Les compositeurs de Witcher discutent de leur pièce préférée à vos couvertures de Witcher

Dans une interview avec le podcast Behind the Scenes de Netflix, les compositeurs de Le sorceleur a révélé quelles couvertures du ver d’oreille méga hit “Toss a Coin to Your Witcher” étaient leurs favoris. Le spectacle dans son ensemble a été incroyablement populaire, mais la chanson a été l’élément le plus surprenant et a pris sa propre vie. Il est sorti en single avant le reste de la bande originale de la série et a inspiré des reprises dans toutes sortes de genres.

La chanson apparaît dans le deuxième épisode de l’émission, “Four Marks”, lorsque le barde Jaskier (Joey Batey) tourne une histoire fantaisiste de son aventure aux côtés du sorceleur Geralt de Rivia (Henry Cavill). La chanson décrit l’héroïsme de Geralt en battant une armée entière d’elfes et le “diable” à leur emploi. En réalité, l’histoire est beaucoup moins excitante. Geralt et Jaskier ont été capturés par quelques elfes et un Sylvan amical et n’ont survécu qu’après que Geralt ait discuté avec leurs ravisseurs pour les libérer. Pourtant, la version des événements de Jaskier prend son envol et gagne une certaine renommée pour lui et Geralt à travers les nombreux pays du continent.

Avec la chanson encore plus populaire dans la vie réelle que dans la série, les compositeurs Sonya Belousova et Giona Ostinelli sont entrés dans les détails de Behind the Scenes (via ComicBook) sur ce que la réponse des fans signifie pour eux. Ostinelli a déclaré: “C’est incroyable. C’est tellement génial à voir, parce que chaque jour, voir à quel point les fans s’amusent avec cette chanson, c’est exactement l’idée que nous avions derrière.” Il a également parlé des attentes qu’ils avaient pour la chanson, expliquant: “Nous avons écrit cette chanson avec tellement de plaisir, tellement de passion, et nous espérions que cela se traduirait dans la chanson, et les fans la reprendraient.”

Pendant ce temps, Belousova a été impressionné par la variété des couvertures, ajoutant que “c’est incroyable, car il y a quelque chose qui va du super, super classique au hard rock et au métal.” De la même manière que The Witcher a attiré de nombreux types de fans différents, il a également attiré de nombreux types de couvertures. Lorsqu’on les a interrogés sur leurs favoris, le couple a choisi l’adaptation d’un opéra de chat intitulé “Toss a Shrimp to Your Kitty” de FatCatArt.com et une couverture folklorique russe de l’Omsk Philharmonic. Découvrez-les ci-dessous:

La comédie et les airs entraînants de Jaskier étaient un ajout bienvenu à la série et leur popularité en ligne a grandement contribué à vendre la transformation apparemment du jour au lendemain de Geralt du “boucher de Blaviken” redouté à une célébrité bien-aimée qui est une présence bienvenue aux banquets royaux. La première saison a comporté plusieurs chansons originales stellaires comme “The Last Rose of Cintra” et “The Song of the White Wolf”, mais on ne peut nier que “Toss a Coin to Your Witcher” a été le coup de fouet. Les succès continueront probablement à arriver lorsque Le sorceleur revient pour la saison 2 en 2021.

Source: Dans les coulisses (via ComicBook), FatCatArt.com, Omsk Philharmonic

