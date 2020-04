les comptes courants assiégés, voici les plus contrôlés

Le contrôle incessant des autorités fiscales sur l’épargne des Italiens ne semble pas s’arrêter même pendant cette période liée à l’urgence. Le désir de trouver des fraudeurs fiscaux est d’autant plus souligné aujourd’hui que l’Etat connaît un moment de très faible liquidité. Nous avons parlé de contrôles de plus en plus rigides avec le Loi de finances 2020 où le mot de passe était de lutter contre l’évasion fiscale.

Ainsi, depuis le début de cette année, il est difficile de s’en sortir, d’autant plus que les instruments de contrôle traditionnels ont été rejoints par un autre. Nous parlonsEvasomètre anonyme qui croise les mouvements bancaires des contribuables avec la déclaration de revenus. Un outil qui, en cas d’incohérence, amènera les autorités fiscales à poursuivre l’enquête. À ce stade, il devient presque impossible pour les fraudeurs fiscaux de réussir à ne pas payer ce qui est dû aux autorités fiscales.

Comment éviter les lourdes pénalités prévues en cas de cotisation fiscale?

Avec l’évasomètre anonymisé, chaque mouvement du compte courant se fait sous la loupe du fisc qui l’examine à travers les revenus déclarés lors de la phase de déclaration. En cas de paiement douteux des données sur les revenus, un évaluation fiscale réel. Pour éviter les sanctions qui en résulteraient presque certainement, il serait bon de suivre quelques conseils simples. La première chose à faire est de enregistrez toujours les revenus sur votre compte bancaire. Donc, derrière le paiement d’un travail effectué, il est important de toujours émettre une facture qui le certifie.

Deuxièmement, il est important de pouvoir démontrer que je les revenus sont toujours proportionnels le type de travail effectué. Même faire quelques retraits sur le compte déclenche la sonnette d’alarme des autorités fiscales: le soupçon est que le contribuable peut avoir des revenus non déclarés. Enfin, il est très important qu’il n’y ait pas de écarts entre les entrées et les sorties du compte: si celui-ci devait dépasser le premier, il est clair qu’une ou plusieurs sources de revenus peuvent être “clandestines”.