les comptes courants feront l’objet de nouveaux chèques

Avec l’arrivée de nouveaux outils, comme la facturation électronique, sur le web, on entend de plus en plus souvent parler d’un renforcement des contrôles fiscaux sur les comptes courants principalement en raison de l’introduction dell’Evasometro, un outil de dernière génération récemment introduit par Impôt italien pour trouver le fraudeurs fiscaux.

Le nouveau logiciel, développé sous l’œil vigilant de l’Agence du revenu, semble être une arme puissante pour lutter contre l’évasion fiscale. L’évasomètre a donc été introduit pour remplacer le redditometro qui, depuis quelques mois, s’est avéré totalement inutile dans de nombreuses situations fiscales. En effet, pour lutter contre les fraudeurs fiscaux italiens, il faut des outils capables de s’adapter le plus précisément possible à chaque situation individuelle. Avec l’introduction de l’Evasometer, l’Etat italien a enfin la possibilité de combler le trou du budget qui, à ce jour, représente environ 12% du PIB national.

Comme nous le savons bien, l’évasion fiscale, en plus de peser sur les coffres de l’État, aggrave considérablement la qualité de vie de chaque citoyen italien. Voyons donc plus de détails à ce sujet ci-dessous.

L’administration fiscale italienne présente l’évasomètre: un contrôle strict des comptes courants des citoyens

Merci à l’introduction dell’Evasometro, enfin l’administration fiscale italienne il pourra découvrir toutes les incohérences dans les comptes courants et dans les déclarations de chaque citoyen. Toutefois, selon ce qui a été déclaré, le nouvel outil ne se limitera pas à vérifier les comptes courants mais, au contraire, il étendra i vérifiez également toutes les cartes prépayées, cartes postales, comptes en ligne et bien plus encore.

Faites donc attention à tous stocks fermes car, si ces derniers augmentent, ils pourraient déclencher automatiquement des contrôles par l’Agence du revenu. Dès lors, la vie des malins qui éludent les impôts devient de plus en plus difficile.