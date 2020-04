les comptes courants seront défendus par le gouvernement

Les spéculations nées sur les réseaux sociaux ne sont pas rares et le gouvernement, juste pour y faire face, a décidé de prendre un mot afin d’éviter toute dénonciation stérile. Au cours des dernières semaines, ils ont entendu parler de toutes les sauces sur la fameuse “taxe sur les virus” et des implications que cela aurait eues pour les habitants de Bel Paese. Bien que l’hypothèse d’une taxe pour remédier à ce que provoque le coronavirus ne soit pas entièrement utopique, dire que ce sera fait est totalement faux puisque la direction politique n’a pas la même chose dans ses plans.

Afin de lutter contre les fausses nouvelles de quelque manière que ce soit, des déclarations importantes ont donc été faites: voyons lesquelles.

Taxe sur les virus: la taxe similaire à la mesure du gouvernement Prodi ne sera pas payée

Au cours des derniers jours, la sous-ministre Laura Castelli du ministère de l’économie, qui a fermement déclaré: “Nous avons clôturé un décret avec les moyens approuvés par le Parlement” , qui a autorisé un déficit budgétaire de 25 milliards d’euros. Quiconque veut spéculer avec de fausses nouvelles sur les taxes, mettez votre main sur votre conscience. Il n’y a rien de plus faux. Dans un moment particulièrement délicat pour le pays, je voudrais également demander de l’aide au monde de l’information isoler les fausses nouvelles. Nous, la majorité et l’opposition, travaillons plus que jamais ensemble pour mettre en place toutes les mesures nécessaires pour faire face aux effets du coronavirus. Tant d’un point de vue sanitaire qu’économique. Nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir l’Italie et les Italiens. “

Grâce à ce communiqué de presse, il semble établi, une fois pour toutes, que la taxe sur les virus ne sera pas faite.