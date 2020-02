Les comptes d’initiés rendent la PS5 et la Xbox Series X absolument époustouflantes – .

Une fois que vous aurez commencé à jouer à des jeux sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, vous détesterez probablement revenir aux anciennes consoles. Cela semble être la conclusion d’une série de rapports ainsi qu’une grosse fuite qui offre des indices sur ce que les nouvelles puces AMD combinées avec une RAM plus rapide et des disques SSD pourront faire pour les jeux. Plus tôt cette semaine, un initié de confiance a offert une histoire incroyable de tester un jeu sans nom sur l’une des nouvelles consoles. Le leaker a décrit les graphismes impressionnants, la difficulté accrue du titre de tireur et a révélé que le jeu fonctionnait à 90 images par seconde en résolution 4K native. En plus de cela, d’autres développeurs de jeux ont commencé à taquiner ce que nous pouvons attendre de l’avenir du jeu une fois que les nouvelles PS5 et Xbox Series X seront finalement publiées plus tard cette année.

Ce paragraphe de la description du bailleur suffit à vous donner envie de jouer à ce jeu:

En jouant, je me rends compte à quel point ce jeu est difficile. Je joue à plusieurs jeux de manière compétitive dans plusieurs genres (Smite, R6, SFV, CoD, BF, League) mais je me fais remettre le cul. Je prends le personnage principal dans un couloir et deux ennemis se précipitent dans la pièce en tirant et se déplaçant dans ce qui semble être un schéma tactique. “Est-ce que ce putain de gars me tire dessus pendant que l’autre gars essaie de faire le tour pour me flanquer?” il rit encore. “Oui, feu suppressif.” Alors que l’ennemi me tire dessus, je note la déformation de la géométrie exposée, des morceaux de ciment cèdent la place révélant les tuyaux métalliques en dessous qui maintiennent la structure ensemble. Tout est basé sur la réalité, y compris ce qui se passe lorsque vous tirez sur des gens ou que vous vous faites tirer dessus. C’est beau mais ce n’est pas joli.

Plus le matériel est puissant, meilleurs sont les effets spéciaux que vous pouvez attendre du jeu, et pas seulement en ce qui concerne les tireurs. En discutant avec GamingBolt, l’équipe de développement de Wired Productions a expliqué que l’un des composants alimentant les nouvelles consoles ne sera pas seulement responsable de la réduction des temps de chargement. La mémoire GDDR6 de la Xbox Series X permettra également aux développeurs d’utiliser des effets plus complexes, et ils pourront les utiliser plus fréquemment. Ils seraient en mesure de fournir de meilleures simulations et d’augmenter la «fidélité réaliste»:

Il y a quelques bizarreries à développer sur la console concernant la gestion de la mémoire et l’instanciation du contenu lors de l’exécution. Fondamentalement, sur PC, vous pouvez créer des ennemis et des explosions à la volée, mais sur la console, vous les avez toujours en attente dans les ailes, pré-créés ou regroupés pour une utilisation. C’est le genre de solution de contournement qui pourrait ne plus être nécessaire à l’avenir, et en tant que développeur, cela pourrait signifier que certains effets complexes sont plus faciles à réaliser et donc plus souvent utilisés. Je pense qu’avant cela pourrait conduire à des simulations plus complexes et à une augmentation générale de la fidélité réaliste en ce qui concerne les comportements et le contenu plutôt que les visuels.

Une autre grande amélioration à venir pour les futurs jeux est la prise en charge de taux de rafraîchissement beaucoup plus élevés. Alors que le jeu de tir taquiné ci-dessus fonctionne à 90 Hz en résolution 4K, certains développeurs envisagent déjà une augmentation drastique des fréquences d’images pour l’avenir. Les jeux de course sont un genre qui bénéficiera certainement d’un tel mouvement, où des fréquences d’images encore plus élevées pourraient encore améliorer la perception du mouvement. Kazunori Yamauchi de Polyphony Digital a abordé le sujet lors d’une discussion avec les médias australiens, via GTPlanet:

Plutôt qu’une résolution spatiale dont vous parlez, je suis plus intéressé par les progrès que nous pouvons faire en termes de résolution temporelle. En termes d’images par seconde, plutôt que de rester à 60 ips, je suis plus intéressé à l’augmenter à 120 ips ou même 240 ips. Je pense que c’est ce qui va changer l’expérience à partir de maintenant.

C’est le genre de mise à niveau que GT Sport pourrait obtenir pour PS5 et Xbox Series X plutôt que la prise en charge de la résolution 8K, bien que cette dernière soit également en préparation. Cependant, l’exécutif a averti que la mise à niveau des performances entre la console actuelle et la prochaine génération ne serait pas aussi importante qu’elle l’était entre PS1 et PS2. Mais même ainsi, toutes ces anecdotes taquinent les expériences de jeu qui font de la mise à niveau vers PS5 et Xbox Series X une évidence.

Source de l’image: Iren Key / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.