les confirmations arrivent d’un teaser officiel

Revenons à parler de l’un des prochains smartphones de Samsung, c’est-à-dire le suivant Samsung Galaxy M31. Certaines informations concernant le secteur photographique avaient déjà été divulguées en ligne, mais une première vient d’être publiée en ligne teaser officiel ce qui nous donne quelques confirmations.

Samsung Galaxy M31 aura un capteur photo de 64 mégapixels

la nouveau teaser publié en ligne il y a quelques heures suggère que le prochain milieu de gamme Samsung aura un capteur photographique de 64 mégapixels. Le géant sud-coréen a fait ses débuts son nouveau capteur photographique de 64 mégapixels, à savoir le capteur ISOCELL Bright GW1, sur son Samsung Galaxy A70s. Pour le moment, cependant, nous ne savons pas avec certitude si le nouvel appareil de la société aura le même type de capteur photographique. Au total, cependant, Samsung Galaxy M31 il sera équipé de quatre caméras arrière placées de manière similaire au dernier Galaxy A51.

En performance, on parle de la présence du processeur Exynos 9611, ou le même processeur présent sur le Galaxy A50 et le Galaxy M30. Pour accompagner ce processeur, cependant, il devrait y avoir 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Nous vous rappelons qu’en plus du nouveau Galaxy M31 un autre appareil de cette série arrivera, c’est le nouveau Samsung Galaxy M21. Selon les dernières rumeurs, cet appareil pourrait également être alimenté par le SoC Exynos 9611, tandis que les réductions de mémoire devraient être de 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne. Pour connaître d’autres détails importants, il suffit d’attendre l’arrivée de quelques dernières rumeurs avant les débuts officiels.