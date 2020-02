les confirmations proviennent de quelques photos

Peaky Blinders est une série télévisée britannique qui a conquis les utilisateurs du monde entier. Le succès a augmenté après la mise à disposition des épisodes sur le géant du streaming, Netflix, grâce à l’achat de droits de licence. Steven Knight a décidé de concevoir une série télévisée après la Première Guerre mondiale à Brimingham, une ville de Grande-Bretagne.

Cinq saisons sont actuellement disponibles, mais la sixième est déjà en production et l’appeler “la plus incroyable de toutes” est la même. chevalier. Voici les dernières rumeurs reçues dans le paragraphe suivant.

Peaky Blinders arrive avec la sixième saison: voici les détails

Les fans les plus passionnés ne manquent aucun détail, pas même le plus petit. En fait, certaines photos de l’acteur ont attiré leur attention Cillian Murphy avec une coiffure assez similaire à celle du personnage qu’il incarne dans la série, Thomas Shelby.

Le scénariste Anthony Byrne a révélé quelques détails sur le caractère de Tommy dans cette sixième saison: «Son personnage doit jouer un long match. Doit faire preuve de patience et de calme lorsque les autres veulent réagir à la place. Il combat son comportement et ses moments. C’est la chose la plus dangereuse. Il veut tuer Mosley, mais il sait qu’il ne peut pas le faire. Cependant, il doit le combattre différemment. Mosley fait ressortir le pire de Tommy Shelby. Je pense que c’est là que l’écriture de Steven Knight est si sophistiquée. Pour lutter contre Mosley, le personnage de Tommy finit par se battre contre lui-même. »

la date de sortiecependant, il n’a pas encore été divulgué. en réseau on dit qu’il pourrait arriver d’ici la fin de cette année.