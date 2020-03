Les conseillers scientifiques veulent que la recherche sur les coronavirus soit disponible pour l’IA – .

Les membres du personnel des Centers for Disease Control and Prevention soutiennent la réponse COVID-19 au Centre des opérations d’urgence du CDC. (Photo CDC)

Les conseillers scientifiques de la Maison Blanche et 11 autres gouvernements nationaux demandent aux éditeurs du monde entier de fournir un accès libre et ouvert à toutes les recherches relatives aux coronavirus.

Les plus grands éditeurs scientifiques du monde, comme Science et Nature, facturent traditionnellement l’accès à leurs journaux de renom. Mais dans une lettre publiée aujourd’hui, les conseillers scientifiques disent que “l’accès en temps opportun est essentiel” alors que le monde réagit à l’épidémie de coronavirus.

Si l’appel est répondu, toutes les recherches concernant COVID-19, le virus du SRAS-CoV-2 qui cause la maladie ainsi que d’autres coronavirus seraient rendues ouvertement disponibles sous une forme qui permet l’extraction de données grâce à l’IA. Une telle analyse est une spécialité du Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle et de son moteur de recherche académique Semantic Scholar.

Les signataires de la lettre représentent les États-Unis ainsi que l’Australie, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Corée du Sud. Pour ce que cela vaut, de nombreux éditeurs offrent déjà un accès ouvert à la recherche sur les coronavirus, mais pas toujours sous une forme lisible par machine.