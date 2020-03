Les contes d’Airbus pour forcer le travail en face à face

Ce sont des temps difficiles pour l’économie. Et ce qu’il nous reste encore. Depuis que nous avons été mis en quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus en Espagne, de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, ont subi les ravages de l’état d’alarme. Beaucoup d’entre eux ont dû fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre et imposer dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) à vos employés. Cependant, certaines grandes entreprises poursuivent une partie de leur production. Malgré les mesures de confinement qui encouragent le télétravail, de nombreuses personnes continuent de se rendre dans les bureaux avec un protocole insuffisant dans certains cas mais, en plus, il est détenu en demi-vérités.

C’est le cas d’Airbus. Le leader mondial de l’aviation a envoyé cette semaine un protocole d’action À laquelle Hypertextual a eu accès dans le cas où un cas positif de coronavirus est identifié parmi les travailleurs. Dans les bureaux d’Airbus, de nombreux employés font du télétravail parce qu’ils accès au VPN d’utiliser des licences de programme et de travailler loin des bureaux. Mais cela ne s’est pas produit dans tous les départements. Juan Soler, qui a préféré cacher son vrai nom, est un travailleur sous-traité d’Airbus. Lui et son équipe n’ont pas accès au VPN et doivent aller aux bureaux pour travailler, malgré le fait que pour exercer leurs fonctions “il suffit d’avoir un ordinateur portable et à un moment donné utiliser les installations, mais ce sont des événements spécifiques”, a-t-il expliqué.

Dans le protocole susmentionné, la société décrit le coronavirus comme une maladie qui se transmet “de personne à personne, par voie respiratoire à travers les gouttes respiratoires, lorsque le patient présente des symptômes respiratoires (toux et éternuements) et un contact avec des fomites”. Cependant, ils ajoutent:

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve qu’il puisse être transmis de

personnes infectées sans symptômes. “

À cet égard, un document du ministère de la Santé a indiqué que dans l’analyse globale de l’épidémie en Chine, la mission du Organisation mondiale de la santé (OMS) “Il a suggéré que les cas asymptomatiques avaient peu de pertinence pour la dynamique de transmission. Dans ce contexte, un nombre minimal de patients asymptomatiques ont été détectés, qui ont ensuite développé des symptômes.”

Par la suite, le texte indique certains cas dans lesquels des personnes asymptomatiques ont propagé le coronavirus à des personnes dans leur environnement. Dans certains cas, les symptômes de la maladie sont apparus plus tard ou, dans d’autres, ceux-ci étaient légers et pouvaient être confondus avec des affections courantes telles qu’un malaise général.

José Antonio López Guerrero, professeur titulaire de microbiologie et directeur du groupe NeuroVirologie au Département de biologie moléculaire de l’Université autonome de Madrid, a expliqué qu’il avait déjà été démontré que le le virus est transmis par des personnes asymptomatiques. “Pour une raison simple: il n’y aurait pas d’autre possibilité de voir la propagation rapide du virus. Si c’était comme Ebola, qu’il fallait avoir des symptômes manifestes pour être une personne de transmission, le virus ne se serait pas propagé à ce rythme”, a-t-il expliqué. Hypertextuel. Le défi actuel est de savoir à partir de quel moment cette personne peut être contagieuse car, n’ayant aucun symptôme, il est très difficile de déterminer l’origine et le moment de la transmission du virus.

En parallèle, une étude publiée dans Science a déclaré que les personnes infectées qui présentent des symptômes légers ou absents et qui ne sont pas documentées dans les listes infectées provoquer 79% des transmissions du coronavirus. L’étude s’est appuyée sur des cas COVID-19 en Chine et sur des modèles mathématiques pour parvenir à cette conclusion.

Hipertextual a contacté Airbus pour clarifier les déclarations du protocole d’action. À cet égard, la multinationale a déclaré qu’elle respectait “les normes OMS et nationales émises par le ministère espagnol de la Santé”.

Minimisez les risques

Science en HD / Unsplash

En revanche, l’avionneur a annoncé lundi son intention de reprendre partiellement les tâches de production et d’assemblage en Espagne et en France, après la suspension des activités de production et d’assemblage la semaine dernière. “Les postes de travail ne rouvriront que s’ils respectent les nouvelles mesures de santé et de sécurité en hygiène, propreté et distance, tout en améliorant l’efficacité des opérations dans les nouvelles conditions de travail “, indique le communiqué.

Les mesures auxquelles la société se réfère sont, entre autres, le respect des distance de sécurité parmi les employés, ainsi que le nettoyage et la désinfection constants des espaces de travail. Ces actions, a priori, sont nécessaires pour limiter les risques de contagion. “Des études ont été faites en Chine et des échantillons d’air ont été prélevés pour voir la charge virale dans les hôpitaux mal ventilés. Les résultats sont que il n’y a pas beaucoup de charge virale et qu’il y a très peu de capacité de dispersion “, a expliqué López Guerrero dans une interview.

Il a également souligné que la voie de contagion la plus courante est la proximité avec une personne infectée ou par fómites, d’objets contaminés par une personne infectée. “Je tousse ma main, la pose sur le bouton de la porte pour entrer dans le bureau, et celui qui vient après le touche, se gratte le nez et est déjà infecté.”

Par conséquent, en plus de promouvoir le télétravail, l’expert a indiqué que si cette méthode n’est pas possible pour certaines entreprises, les risques devraient être minimisés par des mesures telles que: réduction de personnes dans les chambres et divisez les jours en jours ou en quarts de travail le matin et l’après-midi. La désinfection est essentielle, mais d’autres actions telles que les ordinateurs sont à usage unique et, si ce n’est pas possible, nettoyez-les lorsqu’ils sont utilisés par quelqu’un d’autre.

Airbus a du mal à garantir la propreté des bureaux, selon un travailleur

Juan Soler, sous-traité par Airbus, a déclaré à Hipertextual que les changements étaient divisés mais, malgré cela, il y a eu difficulté à assurer la propreté des zones de travail. “Ils ont commencé la semaine dernière avec les deux équipes mais se sont rendu compte qu’ils n’avaient pas le temps de nettoyer entre les équipes. Et ils ont fermé le sol d’un immeuble qui avait été désinfecté parce qu’il y en avait un autre positif.” Dans le département des travailleurs, il y a 3 personnes qui ont déjà reçu un diagnostic de coronavirus.

Cependant, l’entreprise a indiqué qu’elle prenait toutes les mesures d’hygiène pour garantir le respect de la santé et de la sécurité de tous les employés. “Nous avons augmenté notre capacité de nettoyage et un nettoyage approfondi est en cours à tout moment”, ont-ils déclaré.

Malgré le fait qu’Airbus a déclaré qu’il continuait à “promouvoir le travail à domicile pour des activités non productives qui sont menées dans le monde entier, dans la mesure du possible”, Soler a déclaré dans des déclarations précédentes que ces pratiques ne sont pas généralisés pour toute l’équipe. Et surtout, il a critiqué la gestion de la crise.

Il y a beaucoup de désordre, chaque jour, ils disent quelque chose de différent et les gens qui n’ont pas le VPN ne peuvent pas entrer leur courrier en dehors de leur travail et ne savent pas ce qui se passe. C’est très inquiétant parce que le gouvernement dit que nous restons à la maison autant que possible et que beaucoup d’entre nous vont travailler parce qu’on n’a pas envie de faire les choses. Nous contribuons à rendre tout cela plus chaotique et à nous développer davantage. “

Mesure légèrement

La société sous-traitée par Airbus dans laquelle travaille Juan Soler et le comité d’entreprise sont en pourparlers avec le conseil d’administration pour essayer de leur faire comprendre la raison. Sur le compte Twitter de Commissions des travailleurs Interempresas Une déclaration a été publiée qui sert de “rétrospective de la crise qui révèle la mauvaise gestion de l’entreprise et soutient notre position: l’essentiel est la santé des travailleurs”.

Communiqué du Comité Interempresas. Une rétrospective de la crise qui révèle la mauvaise gestion de l’entreprise et soutient notre position: l’essentiel est la santé des travailleurs. POUR GARANTIR L’AVENIR, VOUS DEVEZ D’ABORD ASSURER LE PRÉSENT. # QuédateEnCasa pic.twitter.com/8yZV1ioMWY

– CCOO Interempresas (@ccooInterempAir) 22 mars 2020

En plus d’un résumé de la gestion d’Airbus depuis l’épidémie de coronavirus dans le pays, le comité a révélé: coïncidant avec Soler, que le télétravail n’était pas fourni, en violation des ordonnances du gouvernement. De plus, “les quarts de travail ont été inventés, sans respecter les délais légaux, sans accord ni négociation avec les représentants des travailleurs, en modifiant unilatéralement les conditions de travail. “

Ils ont également envisagé d’installer des thermomètres, puis ils ont réalisé qu’ils ne l’avaient pas et ont dit que ce n’est plus nécessaire et que l’OMS ne le recommande pas. Le diffuseur scientifique a écrit sur ce sujet Esther Samper dans eldiario.es et a fait valoir que, malgré les contrôles de température généralisés, “il n’y a aucune preuve scientifique qu’ils sont utiles pour arrêter les épidémies.” C’est parce que ne servent pas à reconnaître les patients asymptomatiques, ni aux personnes en période d’incubation du virus ni à celles présentant des symptômes bénins. Dans ce cas, l’installation d’indicateurs de température dans les bureaux d’Airbus, qu’ils en aient ou non, ne serait pas une solution si l’on ne tient pas compte du fait que les personnes sans symptômes peuvent également infecter et que de nombreux travailleurs continuent aller aux bureaux est la raison, tel que rapporté par CCOO et le sous-traitant consulté par Hipertextual. Nous avons également contacté le Comité d’Airbus Business mais n’avons reçu aucune réponse à la date de publication de cet article.

La question à un million de dollars

Marten Bjork / Unsplash

À l’heure actuelle, la période d’état d’alarme devrait être prolongée jusqu’au 11 avril. Deux semaines de plus pendant lesquelles nous ne pourrons pas quitter la maison pour autre chose que l’essentiel. Pour de nombreuses personnes, cette hypothèse comprend également les déplacements domicile-travail. Les entreprises prendront-elles des mesures supplémentaires? Combien de temps les PME peuvent-elles durer? Et surtout Quand tout redeviendra-t-il normal? Telle est la question à un million de dollars.

José Antonio López Guerrero a indiqué qu’à l’exemple de la Chine, il est possible que en mai la courbe est arrêtée pire, à cette époque, il ne servirait à rien de rouvrir les frontières et de mener une vie identique à celle d’il y a un mois. “Pour revenir à une ouverture totale, je pense que ce ne sera pas avant un an.” Il a comparé la situation actuelle avec la grippe espagnole de 1918, lorsque le virus s’est détendu après quelques mois car il était saisonnier et en octobre, il est réapparu avec plus d’intensitéIl a infecté plus de personnes et frappé plus durement l’économie. “Nous allons encore avoir des mesures restrictives, par exemple, les cinémas peuvent ouvrir mais avec une capacité limitée. Mais face à l’automne ce sera la vraie leçon de feu. J’ai bien peur que le virus revienne mais sa tendance sera de devenir saisonnier et d’apparaître chaque hiver” at-il indiqué.

Tant que nous n’aurons pas été immunisés ou vaccinés, COVID-19 continuera d’être très présent dans nos vies, au moins dans les prochains mois. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises adoptent des mesures à moyen terme non seulement pour survivre, mais afin de ne pas mettre en danger vos travailleurs avec des demi-vérités.