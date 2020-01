Les couleurs et le design du Huawei P40 s’affichent dans de nouveaux rendus non officiels

Nous n’avons pas entendu trop de rumeurs et de fuites autour des téléphones Huawei P40 jusqu’à présent, mais cela a commencé à changer au cours des deux derniers jours – et maintenant il y a des rendus non officiels à saisir.

Avec l’aimable autorisation de 91mobiles, qui a un bon bilan en ce qui concerne ce type de rendu, les images (fournies par une “source fiable de l’industrie”) montrent le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro dans toute leur splendeur.

Sur le P40 et le P40 Pro, nous avons des caméras perforées oblongues à l’avant des téléphones et des réseaux de caméras oblongues à l’arrière, bien que le P40 Pro devrait arriver avec un objectif de caméra supplémentaire – quatre objectifs plutôt que trois .

Nous voyons également les couleurs des Huawei P40 et Huawei P40 Pro: le noir standard, l’or brossé, le givre argenté, le bleu profond de la mer et le blanc glacier (avec une finition dégradée).

Fuite du rendu du Huawei P40 Pro. (Crédit image: 91mobiles)

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, les combinés Huawei P40 arriveront au mois de mars, exécutant le propre chipset Kirin 990 de Huawei (avec prise en charge 5G) et jusqu’à 12 Go de RAM. La capacité de stockage maximale serait de 512 Go.

La principale différence entre le P40 et le P40 Pro, en dehors de la matrice de caméras arrière, sera la taille de l’écran – le P40 standard est conçu pour avoir un écran de 6,1 pouces ou 6,2 pouces, tandis que sur le P40 Pro qui pourrait passer à quoi que ce soit jusqu’à 6,7 pouces.

Dans l’état actuel des choses, les téléphones Huawei P40 et Huawei P40 Pro ne seront pas livrés avec le Google Play Store ni aucune application Google à bord, comme ce fut le cas avec la série Mate 30. Cela pourrait changer cependant, et toutes ces spécifications et rendus ne sont pas officiels pour le moment.

On a également parlé d’une édition Premium P40, avec un autre rendu, au cours des derniers jours. Il semble que Huawei va encore une fois pousser la barre premium avec sa prochaine série d’appareils phares.