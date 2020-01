Les coureurs s’assemblent! Les écouteurs sans fil Beats Powerbeats 3 atteignent le prix le plus bas jamais enregistré

Êtes-vous profondément dans votre coup de pied de santé de janvier et recherchez-vous une nouvelle paire d’écouteurs en cours d’exécution? Ne cherchez pas plus loin que cette fantastique offre de casques Beats, qui fait chuter le Beats Powerbeats 3 à son prix le plus bas.

Habituellement 149 £, Currys a réduit le prix du Beats Powerbeats 3 à seulement 78 £, ce qui représente une énorme économie de 71 £ – et lorsque vous considérez que ces écouteurs coûtent 169 £ lors de leur lancement en 2016, cette remise semble encore plus attrayante . (Pas au Royaume-Uni? Faites défiler vers le bas pour les meilleurs prix des écouteurs Beats dans votre région.)

La meilleure offre Beats Powerbeats 3 d’aujourd’hui

Beats Powerbeats 3: £ 149 78 £ chez Currys

Avec plus de 70 £ de réduction, ces écouteurs Beats sont idéaux pour tous ceux qui souhaitent booster leur entraînement sans se ruiner. Cette offre n’est disponible que pour les modèles blanc et rouge, la plupart des autres couleurs étant toujours au prix fort. Voir l’offre

Les PowerBeats 3 sont bien faits, durables et ont un son excellent, ce qui est un trio agréable pour les écouteurs de fitness – et avec cette offre, ils sont faciles à porter également.

Avec 12 heures d’autonomie et des crochets d’oreille pour assurer un ajustement sûr, ils doivent rester allumés et confortables, quelle que soit la durée ou la vigueur de vos entraînements.

Une télécommande en ligne signifie que vous pouvez cliquer pour changer le volume de votre musique, sauter des pistes et prendre des appels sans avoir à chercher votre téléphone.

Ces bourgeons ont une excellente réponse dans les basses, bien que les audiophiles puissent trouver les fréquences les plus basses un peu écrasantes; de toute façon, vous apprécierez un bon niveau de détail dans votre musique, et cette basse puissante est idéale pour vous pousser à travers même l’entraînement le plus difficile.

Et les Powerbeats 4?

C’est pourquoi nous leur avons attribué 3,5 étoiles sur 5 dans notre critique Powerbeats 3 – ils ne sont pas parfaits, mais ces têtes sont brillantes pour les coureurs.

Nous avons vu des baisses de prix similaires sur le Black Friday et les premières ventes de Noël; ils sont un peu longs dans la dent maintenant, ce qui explique probablement pourquoi plus de détaillants baissent leurs prix Powerbeats 3. Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus contemporain, consultez le Beats Powerbeats Pro, qui a été lancé l’année dernière et est livré avec la toute dernière puce pour casque d’Apple.

De plus, avec des rumeurs d’un lancement de Powerbeats 4 à l’horizon, il n’est pas étonnant que les prix des Powerbeats 3 commencent à baisser – nous ne nous attendons pas à ce que ce prix baisse plus bas dans un avenir proche, nous vous recommandons donc de prendre des photos en attendant cette offre fantastique.

Pas au Royaume-Uni? Découvrez les meilleurs prix des écouteurs Beats dans votre région ci-dessous:

Beats Powerbeats3 Wireless …