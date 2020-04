les courriels frauduleux peuvent vider les cartes et les comptes

Chaque jour, nous recevons de nombreux e-mails qui obstruent notre boîte de réception, ce qui rend difficile la lecture attentive des messages signalés. Il faut savoir que, parmi les nombreuses communications reçues, il est possible de rencontrer e-mail frauduleux envoyés par des cybercriminels habituels pour se cacher derrière des noms d’entreprises, de banques et de marques bien connues, manifestement sans rapport avec les intentions des criminels. Ces derniers visent à frauder les utilisateurs en utilisant des messages pouvant entraîner la perte de données, de mots de passe et de codes, permettant même aux criminels de vider leurs comptes bancaires.

Phishing: faites attention aux e-mails frauduleux, ils peuvent entraîner des pertes de données et d’argent!

Les tentatives de fraude qui se produisent sont généralement appelées le terme phishing, qui indique littéralement l’acte commis par les malfaiteurs, qui “pêchent” les informations nécessaires à la réalisation de l’arnaque en utilisant liens et sites clones. Ces derniers sont les outils qui permettent aux cybercriminels de terminer l’arnaque et de caractériser la plupart des tentatives de phishing, permettant ainsi aux utilisateurs de démasquer la tromperie et de se défendre à temps.

Reconnaissant la nature frauduleuse du phishing par e-mail, vous avez en fait la possibilité de procéder à laélimination instantané, sans être intrigué par le message signalé, qui vise presque toujours à susciter la peur en communiquant le blocage du compte courant; ou pour attirer l’attention en promettant de faux prix et de l’argent.

Il est toujours conseillé de procéder très attentivement et de lire attentivement les messages reçus, sans offrir aux criminels la possibilité d’atteindre leur objectif. À cet égard, il est conseillé de toujours se méfier des communications qui ont les caractéristiques typiques des e-mails frauduleux, et de consulter fréquemment la page du Commissariat PS en ligne afin d’être constamment informé des tentatives de phishing qui peuvent être reçues.