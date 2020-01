Les courses Moto2, Moto3 et Moto GP arrivent sur la plateforme

DAZN est la plate-forme de streaming en ligne dédiée au sport le plus utilisé en Italie, surtout parce qu’elle permet la visualisation d’innombrables et importants matchs. Pour tous les utilisateurs qui utilisent le plate-forme la nouvelle année semble avoir commencé de la meilleure façon depuis que la plateforme a décidé de diffuser les courses Moto 2, Moto 3 et Moto GP pour la saison suivante et pour l’année suivante.

DAZN démarre l’année de la meilleure façon: voici les prochaines courses

Selon les rumeurs qui ont émergé ces dernières heures, la plateforme DAZN a décidé de diffuser ces appels d’offres à partir du mois de mars de cette année. Pour confirmer, Veronica Diquattro, vice-présidente exécutive Europe du Sud, a déclaré: «Nous ne pouvons qu’être heureux et fiers de ce dernier succès qui confirme l’engagement de DAZN à être le point de référence des événements sportifs pour tous les fans italiens. . Les compétitions de Moto GP sont de l’adrénaline pure, de l’émotion et du courage et nous leur dirons avec notre langage direct et immédiat habituel qui amènera le fan au centre de la scène. “

la plate-forme, a donc décidé de se mettre à jour afin de répondre de plus en plus aux besoins de tous les utilisateurs qui utilisent son service en prenant en charge un abonnement mensuel de 9,99 euros.

Avec l’entrée de ces compétitions dans le catalogue, l’offre sportive se compose de: trois matchs pour chaque jour de Serie A TIM et les matchs de la série BKT. De plus, les utilisateurs de DAZN peuvent également accéder aux chaînes EuroSport 1HD et Eurosport 2 HD qui ont diffusé plusieurs événements sportifs importants.