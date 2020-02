les coûts des services publics augmentent

Les premiers projets de loi de la nouvelle année cachent une surprise particulièrement amère pour tous les utilisateurs de Vodafone. Si 2019 a été une année importante au regard de l’ampleur des remodulations de contrats, ce début 2020 n’est pas non plus exactement positif pour les abonnés.

La plupart des augmente l’année dernière, il a frappé les clients avec un plan de téléphonie fixe. La stratégie commerciale de la société britannique poursuit cette tendance.

Vodafone, le remodelage des coûts pour les abonnés se poursuit également en 2020

Comme annoncé dans les analyses précédentes, la saison des hausses de prix chez Vodafone n’est pas terminée. À la suite des remaniements de l’année dernière, tous les abonnés ayant un plan de Fibre optique et leADSL.

À partir du 8 décembre 2019, les frais de renouvellement des promotions Internet Unlimited et Internet Unlimited + ont augmenté. Par rapport aux prix des factures précédentes, les utilisateurs devront payer un total de 2 euros de plus tous les trente jours. Étant donné la date récente des modifications tarifaires, de nombreux clients ont remarqué ces modifications au cours des derniers mois janvier et Février.

Comme d’habitude, étant donné que la date du 8 décembre est largement passée, les abonnés ayant subi le remodelage des tarifs ne pourront plus exercer le droit de annulation libre de votre contrat. À tout le moins, les mauvaises nouvelles pour les clients peuvent être adoucies par une sorte de compensation pour les augmentations. Au cours des prochaines semaines, Vodafone offrira peut-être des extras aux clients qui ont des forfaits fixes.