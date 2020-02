Les craintes de pandémie voient l’AAPL et les autres valeurs technologiques chuter de plus de 4%

L’AAPL a perdu 4,75% de sa valeur hier alors que les craintes grandissent que l’épidémie de coronavirus se propage trop rapidement à d’autres pays pour être contenue. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la propagation s’approche maintenant du point où elle peut être déclarée pandémie.

La définition d’une pandémie est relativement vague, mais est généralement considérée comme désignant une maladie à propagation rapide qui affecte un grand nombre de personnes au-delà des frontières internationales…

Alors que le coronavirus s’est propagé rapidement en Chine, il n’y a eu qu’un nombre limité de cas dans d’autres pays. Cependant, cela semble maintenant changer, avec des décès en Iran, en Italie et en Corée du Sud. Un millier de clients d’hôtel à Tenerife, une partie des îles Canaries, ont également été mis en quarantaine après un cas confirmé là-bas.

Il existe d’autres cas confirmés aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays couvrant l’Asie, l’Australie, la Fédération de Russie, le Moyen-Orient et l’Europe.

Le dernier rapport de l’OMS indique qu’il y a eu 156 nouveaux décès et 715 nouveaux cas au cours des 24 heures précédentes.

Business Insider note qu’Apple était l’un des cinq géants de la technologie qui ont vu plus de 200 milliards de dollars effacés de leurs capitalisations boursières lors des échanges d’hier – bien qu’il y ait eu une récupération dans les échanges avant commercialisation.

Les cinq titans de la technologie ont vu leurs actions chuter d’au moins 4% alors que les investisseurs se préparaient à ce que le coronavirus dégénère en pandémie mondiale. Apple, la société publique la plus précieuse au monde, a vu plus de 60 milliards de dollars effacé sa capitalisation boursière de 1,4 billion de dollars.

Microsoft a également renoncé à près de 60 milliards de dollars, tandis que les capitalisations boursières d’Amazon et d’Alphabet ont toutes deux diminué de plus de 40 milliards de dollars. Facebook, le membre le moins précieux du groupe, a rendu plus de 25 milliards de dollars […]

Cependant, le quintette «big tech» devrait regagner du terrain – leurs actions ont augmenté d’environ 1% dans les échanges pré-marché mardi.

Les analystes et les investisseurs ont jusqu’à présent estimé que l’impact financier sur Apple serait probablement temporaire, les ventes perdues ce trimestre étant compensées une fois l’épidémie de coronavirus contenue, mais il y a maintenant plus de nervosité.

Apple fait ce qu’elle peut pour reprendre ses opérations, plus de la moitié de ses magasins en Chine étant désormais ouverts, mais avec des horaires limités. Les fournisseurs d’Apple travaillent également dur pour augmenter la production en dehors de la Chine afin de compenser la perte de capacité dans le pays. Apple a déclaré que sa «préoccupation primordiale» était la santé et la sécurité de ses employés, partenaires, clients et fournisseurs.

