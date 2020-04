Les crédits d’Assassin & # 039; Creed Valhalla & # 039; vont être incroyablement longs

La dernière entrée de la franchise Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Valhalla, a finalement été annoncé plus tôt dans la journée, et sa production est si énorme que les crédits finaux seront à coup sûr sans fin. Alors que l’événement en direct d’Ubisoft avec l’artiste BossLogic s’est avéré être un buste sur-typé, au moins le public connaît enfin le titre de la dernière entrée de la longue série d’action historique:.

Après des années de rumeurs et de fuites non vérifiées, il a finalement été confirmé que le nouveau titre Assassin’s Creed comportera un décor nordique, le joueur jouant le rôle d’un viking barbu. On ne sait pas grand-chose sur l’histoire du jeu au-delà du cadre, mais au moins une partie du mystère devrait être clarifiée par une démonstration complète du jeu qui sera livrée le 30 avril.

Certains fans préfèrent l’approche furtive des anciens jeux Assassin’s Creed, tandis que d’autres apprécient le nouveau style RPG de la série dans le sillage d’Origins, qui a relancé la marque pour de nombreux fans disparus. Quoi qu’il en soit, un fait n’est pas contesté: beaucoup de gens ont travaillé sur Assassin’s Creed: Valhalla. Dans un Tweet célébrant l’annonce (vraisemblablement) officielle du RPG en monde ouvert, Ubisoft Montréal a remercié les 14 autres studios qui ont aidé au développement de ce titre ambitieux. Au moment où la poussière se dépose sur le nouvel Assassin’s Creed, il pourrait devenir l’un des plus grands jeux jamais créés, tant en termes de portée que de volume de travail humain injecté dans le projet.

Les jeux Assassin’s Creed sont réputés pour leurs listes de crédits ridiculement longues. La franchise massivement populaire a presque toujours été publiée sur une base annuelle, avec les seuls écarts de deux ans se produisant entre la sortie de l’original de 2007 et sa première suite, Syndicate and Origins de 2015, et maintenant Odyssey et Valhalla de 2018, qui devrait être lancé. avant la fin de 2020. Afin de créer de tels jeux massifs sortis selon un calendrier généralement régulier, Ubisoft consacre beaucoup de travail aux différents projets Assassin’s Creed.

Alors que chaque jeu est dirigé par un seul studio Ubisoft, d’autres équipes sont impliquées pour alléger la charge et empêcher le développement de prendre du retard. Avec Assassin’s Creed: Odyssey, dix studios Ubisoft différents se sont consacrés à la simulation en monde ouvert de la Grèce antique. Maintenant, selon Ubisoft Montréal, 14 studios Ubisoft différents ont aidé au développement de Assassin’s Creed Valhalla, ce qui signifie que les crédits de fin sur ce jeu vont être absolument massifs.

