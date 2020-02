Les critiques des claviers Apple après la victoire aux Oscars

Taika Waititi après avoir remporté un Oscar lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé ce qui devrait être amélioré pour les écrivains, il a dit que pomme devrait améliorer ses claviers. “Ils sont impossibles à utiliser pour bien écrire.”

Bien qu’il n’ait pas fourni d’autres détails, Waititi semblait faire référence à une plainte de longue date selon laquelle les claviers MacBook d’Apple sont mal à l’aise écrire et je suis sujettes à se casser. Waititi a remporté son premier Oscar du meilleur scénario adapté après avoir écrit Jojo Rabbit. Comme mentionné précédemment, lors de la conférence de presse, il semblait vraiment préoccupé par la façon dont ce scénario avait été réellement écrit. Ce sont les déclarations restantes: “Apple a besoin de réparer ces claviers (…) Ils ont empiré. Cela me donne envie de revenir aux PC. ceux Les claviers Apple sont hideux. Alors que les ordinateurs portables deviennent de plus en plus […] nouveau, les claviers empirent! “

Waititi a ensuite expliqué qu’il souffrait d’une tension de traction répétitive, ce qui affectait le bon fonctionnement des tendons. Il s’est plaint que les utilisateurs soient obligés d’ouvrir leurs ordinateurs portables et de s’asseoir dans des positions inconfortables. Il n’a pas précisé quel clavier ou ordinateur Apple il n’aimait pas particulièrement. Cependant, il a fait accidentellement référence àiMacet son attention semble s’être déplacée vers le MacBook qui au cours des dernières années a acquis une réputation indésirable de fiabilité.

À la fin de l’année dernière, Apple a présenté un nouveau clavier avec son nouveau MacBook Pro 16 pouces. À l’époque, le directeur d’Apple, Phil Schiller, a déclaré à The Independent que les ingénieurs avaient repensé l’appareil en fonction des commentaires des utilisateurs et que les changements de conception devaient éviter les problèmes signalés avec les versions précédentes. Waititi n’a pas indiqué s’il avait essayé ou non ce nouveau clavier, qui n’a pas encore été implémenté sur d’autres ordinateurs portables de la gamme Apple.