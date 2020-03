Les crypto-monnaies Bitcoin Cash, Tezos et Maker continuent de croître malgré le chaos mondial

Le marché des crypto-monnaies Bitcoin Cash, Tezos et Maker, a enregistré l’un des déclencheurs de croissance les plus importants quelques jours seulement après l’effondrement.

Si vous souhaitez vous plonger dans les altcoins, il est temps de découvrir ce qu’est Bitcoin Cash. De cette façon, vous pouvez tout apprendre sur l’altcoin le plus important de tous.

Alors que la capitalisation boursière collective s’est élevée à environ 186 milliards de dollars, Bitcoin, ainsi que le marché altcoin plus important, a fait des progrès importants au cours de la semaine dernière, le tout dans le chaos mondial en cours.

Tezos et sa présence sur le marché

Tezos étant la 10e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, son pourcentage a étonnamment augmenté, près de 45,65% au cours de la semaine dernière. De même, Tezos est connu pour être l’une des crypto-monnaies d’offres initiales (ICO) les plus réussies qui a réussi à sécuriser 232 millions de dollars.

Il y a eu récemment un développement avancé dans l’écosystème Tezos. L’un de ses développeurs les plus cruciaux a été l’annonce par Binance.US, qui a récemment répertorié le jeton Tezos pour le commerce.

De plus, à ce jour, Tezos était au prix de 1,74 $, après avoir augmenté de 10% au cours des dernières heures. Le jeton a une capitalisation boursière de 1228 milliards de dollars et un volume de négociation sur 24 heures de 162,2 millions de dollars.

Crypto-monnaies Bitcoin Cash: quel est leur statut?

Parmi les crypto-monnaies Bitcoin Cash, ils ont remarqué un mouvement global des prix positif en récupérant de 36,49% au cours des sept derniers jours. Cela est dû à la clôture bien en dessous de son niveau de 250 $. Ce développement était crucial pour l’écosystème de crypto-monnaie qui a obtenu une version beaucoup plus stable. En plus du plus grand au monde, le Tether dans son réseau.

Après ce développement, l’un des représentants de Bitfinex et Tether, mentionne comment la collaboration avec Bitcoin Cash peut fournir à Tether une grande variété d’avantages. En espérant que l’adoption après le lancement sera facile pour l’un ou l’autre intégrateur.

Ce lancement pourra également prendre en charge plus d’applications dans la chaîne Bitcoin Cash avec Tether, ce qui facilite également le paiement de ces applications.

À ce jour, Bitcoin Cash s’échangeait à 226,8 $ après une augmentation de 6,71% au cours des dernières 24 heures. Bien que cela ait une capitalisation boursière de 4 161 milliards de dollars. De plus, il a réussi à enregistrer un volume d’échanges de 4 047 milliards de dollars au cours des dernières heures.

Crypto-monnaies Bitcoin Cash: comment se positionne Maker?

Le seigneur suprême du token, la Maker Foundation, aurait participé à une série de ventes aux enchères qui se sont terminées il y a deux jours dans une dernière tentative pour couvrir la dette de 4 millions de dollars. Alors que la controverse se poursuivait, la Fondation a nié cette accusation. Insensible à cet événement, le jeton Maker Foundation a poursuivi sa tendance haussière et s’est apprécié à un niveau de 43,93% au cours de la semaine dernière.

Le jeton Maker a augmenté de 10,12% le dernier jour tout en maintenant sa valeur à 279,5 $ au moment de la publication. La capitalisation boursière de la crypto-monnaie était de 280,3 milliards de dollars alors qu’elle affichait un volume de négociation sur 24 heures de 4,166 milliards de dollars.