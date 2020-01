Les cyberattaques contre les banques ont quadruplé

En 2019, le piratage a causé des pertes s’élevant à 784,7 millions de pesos.

SET Puebla News

Les Les cyberattaques contre les institutions financières ont quadruplé en 2019: elles ont été signalées, en moyenne, quatre par trimestre. Alors que l’année précédente n’a eu lieu qu’un tous les trois mois, selon le rapport de stabilité financière de la Banque du Mexique (Banxico) consulté par El Universal.

La tendance s’est accentuée depuis 2015. Cette année-là, un total de 505 hacks ont été signalés aux systèmes financiers, l’année suivante il y en avait 1 253; 2535 ont été enregistrés en 2017, 3162 en 2018 et 4360 ont été signalés en 2019.

Le coût des dommages causés par les cyberattaques en 2019 était de 784,7 millions de pesos. Sur le montant total, 58% étaient dus à une affectation causée par une fraude au sein de l’institution.

Le personnel tiers travaillant à Banxico a injecté des opérations de dépôt d’intérêts apocryphes dans les comptes chèques pendant trois jours. Le détournement de fonds total était de 462 millions de pesos.

«Les employés ont les clés du royaume et une connaissance intime des processus internes, en plus de la localisation des données»Il a déclaré dans une interview aux médias mexicains Eloy Ávila, directeur de la technologie chez Darktrace for America.

Bien qu’il s’agissait de la cyberattaque la plus grave de 2019, elle n’était pas la seule. L’année dernière, il y a également eu une diversification des services concernés, car ils ont piraté les transferts électroniques vers les distributeurs automatiques de billets, selon les informations de Banxico.

Ils y sont parvenus par l’affaiblissement des logiciels, les opérations frauduleuses, le vol de mot de passe, l’abus de déficiences, la violation des équipements de télécommunications, la validation de l’équilibre, entre autres.

En mai, 462 millions de pesos dans les services bancaires d’investissement ont été détournés, 260 millions de pesos dans les distributeurs automatiques de billets en mars, 31 millions dans les services bancaires mobiles en septembre, 11,4 millions de distributeurs automatiques de billets en février, 10,5 millions de distributeurs automatiques de billets en juillet et 9,8 millions de pesos dans le cadre du traitement en octobre.

Les cyber-pirates visaient des programmes liés aux banques et aux institutions financières, mais ils n’ont pas été développés par eux. Comme la services bancaires mobiles, applications et autres plateformes développées par les entreprises fintech.

“Lorsque près de 300 millions de pesos ont été volés dans des banques mexicaines (avril 2018), ils sont devenus une cible plus attrayante pour les pirates, les faiblesses connues du SPEI ont probablement amené plus de cyber-acteurs sur le terrain”, a-t-il expliqué. Avila

Ces dernières années De plus en plus de groupes cybercriminels sont apparus qui opèrent aux niveaux local, régional et mondial, alors qu’ils identifient et exploitent les vulnérabilités des systèmes financiers, leur permet de réaliser des opérations en investissant peu et en générant de gros profits.

«Malheureusement, les menaces contre les institutions bancaires ne disparaîtront jamais complètement, il doit y avoir des contrôles efficaces pour décourager ces attaques d’un point de vue criminel, mais chaque institution a besoin d’une stratégie de sécurité globale qui évolue avec les activités modernes et l’évolution des codes d’attaque »dit Eloy Avila.

Alors que Roberto Martínez, analyste principal de la sécurité Kaspersky, a déclaré à El Universal que la première étape que les institutions doivent prendre, pour arrêter ce type de crime, est de s’appuyer sur des renseignements qui leur permettent de connaître leurs adversaires, leurs techniques, leurs procédures. et les outils qu’ils utilisent pour mener à bien leurs attaques. En plus de se conformer complètement aux réglementations. Étant donné qu’en dépit de leur caractère obligatoire, ils ne s’exécutent que partiellement, ce qui donne de l’espace aux vulnérabilités des systèmes.

Source: Infobae.com

ARP