les dangers pour les clients

Un nouveau fraude est apparu dans le monde de la téléphonie mobile, et est capable d’affecter tous les clients de WindTre, Vodafone, TIM et Iliad, nous parlons de la soi-disant SIM cloné. Le mécanisme, innovant et capable d’exploiter toutes les faiblesses de chacun de nous, peut vraiment assécher complètement le compte courant.

L’idée de criminels profite d’une mauvaise tendance de la dernière période, à savoir le partage de leurs informations sensibles sur réseaux sociaux, beaucoup vont en fait entrer trop de données sur les différents Facebook, Instagram, Twitter ou Linkedin, préparant le terrain pour ceux qui visent à demander, comme dans ce cas, un nouveau SIM rechargeable à l’opérateur de référence.

Cela conduira en effet à voler le numéro de téléphone, dans le but de pouvoir profiter de l’accès en deux étapes sur le compte bancaire (via lequel un SMS est envoyé à votre numéro de téléphone connecté).

SIM cloné: l’arnaque est vraiment terrible et dangereuse

À ce stade, dans le pire des cas, gangster il a déjà réussi à accéder au compte et à lui vider chaque centime. Si la sécurité et la protection étaient particulièrement élevées, deuxième partie de l’arnaque, correspondant à l’envoi d’un email fictif.

Le but sera maintenant d’essayer connaître le code PIN secondaire, cela sera possible au moyen des phishing également vu et discuté pour PostePay et les banques elles-mêmes. Indépendamment de tout cela, nous nous souvenons et soulignons qu’aucune entreprise n’envoie d’e-mails dans lesquels cela nécessite la pression d’un lien interne, sauf si vous l’avez expressément demandé. Faites toujours très attention, le danger se cache toujours.