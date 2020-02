les débuts approchent, arrivant en Inde

La plateforme de paiement tant attendue de WhatsApp aurait été approuvée en Inde. Appelé WhatsApp Pay, le service arrivera progressivement dans le pays. Business Standard rapporte que WhatsApp a obtenu le feu vert de sa plate-forme de paiement de la National Payments Corporation of India (NPCI).

L’approbation réglementaire intervient quelques jours après que la Reserve Bank of India (RBI) a donné à WhatsApp le feu vert pour lancer son service. “La National Payments Corporation of India (NPCI) a accordé à WhatsApp la permission de gérer progressivement son service de paiement numérique”, a déclaré un dirigeant de RBI à Business Standard vendredi.

WhatsApp Pay arrivera également dans d’autres pays

Il semblerait que WhatsApp Pay sera initialement distribué à 10 millions d’utilisateurs en Inde, suivi d’une mise en œuvre à l’échelle nationale. WhatsApp a apparemment assuré le NPCI et le RBI qu’il respecterait les règles de localisation des données de l’Inde. Cela oblige les entreprises à stocker les données de paiement des utilisateurs sur les serveurs locaux du pays.

Pour l’instant, il semble que WhatsApp Pay sera limité à l’Inde. Le service avait déjà été testé par un million d’utilisateurs dans le pays en 2018. Une fois lancé en Inde, WhatsApp Pay sera l’une des plus grandes plateformes de paiement du pays, en concurrence avec Google Pay, Paytm, Phone Pe et autres. C’est grâce aux plus de 400 millions d’Indiens qui utilisent déjà WhatsApp comme application de messagerie.

Il n’est pas encore clair si la plate-forme s’étendra immédiatement à d’autres pays. Cependant, cette possibilité ne peut pas être complètement exclue. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a récemment déclaré que la société prévoyait de lancer WhatsApp Pay dans plusieurs pays au cours des six prochains mois.