Les débuts de Lyriq EV annulés en raison d’un coronavirus

Cadillac annulé les débuts du 2 avril Lyriq, le premier SUV électrique construit sur le Plateforme EV vient d’être inaugurée par la maison mère General Motors. Pendant ce temps, d’autres grands rassemblements publics continuent d’être découragés par l’épidémie du coronavirus. Il n’y a toujours pas de date de remplacement.

GM vient d’annoncer Lyriq la semaine dernière lors d’un événement “EV Day” à Warren, Michigan. Il a parlé d’une nouvelle plate-forme modulaire pour les véhicules électriques destinée à alimenter un large gamme de véhicules électriques de l’entreprise dans les années à venir. Le Lyriq devrait être le premier SUV électrique de luxe de Cadillac, avec une berline – La Celestiq – à suivre. Une première version exposée au EV Day comprenait un écran colonne à colonne de 34 pouces, des portes motorisées et de nombreux matériaux haut de gamme.

Cadillac: le directeur des communications se soucie de la santé publique

Le directeur des communications de développement de produits chez Cadillac et GM, Michael T. Albano, a-t-il déclaré, les sociétés “évaluent actuellement les plans futurs et seront bientôt en contact avec une mise à jour”.

“Notre priorité absolue est la sécurité de nos clients et des employés des médias”, a déclaré Albano dans un e-mail. “Nous avons travaillé avec GM Medical and Security pour suivre de près la situation et avons suivi les recommandations du US Centers for Disease Control et de l’Organisation mondiale de la santé.”

La nouvelle ne vient que deux semaines après la Salon de Genève, l’un des salons automobiles les plus importants de l’industrie, a été annulé pour des raisons liées aux coronavirus. La révélation de Lyriq est cependant l’un des premiers événements de l’industrie automobile à être annulé aux États-Unis. Le SUV devait être dévoilé à Los Angeles, en Californie, qui a déclaré une urgence sanitaire la semaine dernière avec 14 personnes testées positives pour le virus.