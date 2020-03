Les débuts IMAX de ‘Beastie Boys Story’ suspendus en raison d’un coronavirus et de la date de sortie d’Apple TV + inchangée

IMAX et Apple ont annoncé aujourd’hui que la sortie en salles prévue le 3 avril du documentaire très attendu “Beastie Boys Story” a été reportée, comme l’a rapporté Deadline.

Les nouvelles ne devraient pas être surprenantes étant donné l’évolution de la situation des coronavirus. La plupart des cinémas IMAX ont déjà fermé à la suite des dernières recommandations en matière de santé publique.

Si vous vous souvenez que le film précédent d’Apple TV +, The Banker, a également vu sa première retardée. Dans ce cas, les allégations d’agression sexuelle ont conduit Apple à retirer le titre jusqu’à ce qu’elle puisse évaluer les preuves disponibles. Le film a été programmé pour une ouverture en salles le 6 mars et sera diffusé sur Apple TV + à partir de ce vendredi.

Dans le cas de Beastie Boys Story, le lancement de l’Apple TV + n’a pas été retardé. Le documentaire a toujours été diffusé sur Apple TV + le 24 avril, et cette date n’a pas été modifiée à la lumière des nouvelles d’aujourd’hui. Par conséquent, les abonnés Apple TV + pourront regarder le documentaire dans environ un mois.

Un nouveau calendrier pour la première IMAX n’a ​​pas été annoncé. Naturellement, IMAX donne la priorité aux préoccupations de santé publique avant tout.

Apple a cinq titres qui seront diffusés sur Apple TV + en avril et le coronavirus a profondément perturbé les plans de lancement de ces émissions. Les tournées de presse des émissions ont été annulées pour le moment, mais Apple semble déterminé à respecter le calendrier de sortie.

Après «The Banker» ce vendredi, «Home Before Dark» sortira sur le service à partir du 3 avril. Cela sera suivi des docuseries «Home» et «Here We Are: Notes for Living On Planet Earth» le 17 avril. et Beastie Boys Story et Defending Jacob sur Apple 24.

