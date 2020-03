Les défenseurs de la vie privée alarmés après le lancement par la police de Seattle d’un outil en ligne pour signaler les rassemblements illégaux – .

Centre-ville de Bellevue, Washington (. Photo / Kurt Schlosser)

La police de Bellevue, dans l’État du Washington, demande aux habitants de signaler en ligne les violations de l’ordre de «rester à la maison» de l’État dans le but de nettoyer le 911 pour les urgences.

Les violations suspectées sont suivies dans l’application MyBellevue et génèrent une carte thermique qui montre où les rassemblements ont été signalés. La carte montre des «points chauds» d’activité dans toute la ville de Bellevue, qui se trouve à environ 16 kilomètres de Seattle.

Les responsables de Bellevue et du monde entier marchent sur la corde raide alors qu’ils répondent à la pandémie de coronavirus à l’ère numérique. Le défi auquel ils sont confrontés est de trouver un équilibre entre les besoins uniques d’une crise de santé publique sans précédent et les craintes d’un État de surveillance basé sur la technologie. Le gouvernement américain utilise déjà les données de localisation des smartphones pour aider à suivre la propagation du COVID-19, par exemple, à la suite d’initiatives similaires en Chine, en Corée du Sud et à Singapour.

Le chef de la police de Bellevue, Steve Mylett. (Photo PD Bellevue)

Le chef de la police de Bellevue, Steve Mylett, a déclaré que les opérateurs du 911 avaient été inondés d’appels de résidents signalant des violations présumées de l’ordre de “rester à la maison” du gouverneur Jay Inslee dans la semaine depuis son entrée en vigueur.

“Nous voulons garder les lignes 911 ouvertes et notre centre de répartition se concentre sur les problèmes les plus graves”, a déclaré Mylett. «Cet outil permet au public de partager les informations qu’il souhaite partager et nous permet de surveiller ces situations.»

Mylett a déclaré que la police de Bellevue n’avait pas l’intention d’accuser ou d’arrêter quiconque pour violation de l’ordre de séjour à domicile. Au lieu de cela, la police vérifiera les points chauds signalés entre les appels pour informer les gens sur les règles.

L’état de Washington est une semaine dans un ordre de deux semaines qui oblige les résidents à rester chez eux. Les exceptions comprennent les industries essentielles, les voyages chez le médecin ou à l’épicerie et les promenades dans le quartier qui maintiennent la distance des autres personnes. Inslee a déclaré la semaine dernière que la commande pourrait être prolongée au-delà de deux semaines.

Le nouvel outil de Bellevue permet aux gens de signaler des rassemblements. (Image Bellevue PD)

Les défenseurs de la vie privée, comme l’ACLU de Jennifer Lee à Washington, s’inquiètent des implications à long terme du nouvel outil de Bellevue. En tant que responsable du projet Technology and Liberty de l’ACLU de Washington, elle se méfie de l’approche de Bellevue.

«Les réponses du gouvernement doivent être fondées sur la science et être nécessaires et proportionnées à la crise actuelle», a-t-elle déclaré. «Cela implique un besoin de transparence sur les données qui sont collectées, dans quel but elles sont utilisées, pendant combien de temps les données sont conservées, quels outils sont utilisés pour traiter ces informations et comment ces données seront utilisées pour aider la crise de santé publique. . Cela signifie que l’objectif des données doit être limité uniquement pour la crise COVID19. »

Les personnes signalant des rassemblements seront gardées anonymes, selon le site Web MyBellevue. Mais les rassemblements signalés seront accessibles au public via le portail de données ouvertes de la ville.

Lee a appelé à plus de transparence sur la collecte de données de Bellevue PD et s’est dit préoccupé par le fait que l’outil pourrait survivre à l’épidémie de coronavirus.

«Parfois, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures extrêmes, mais souvent ces crises sont utilisées comme justification pour mettre en œuvre des mesures de surveillance et de collecte de données à des fins au-delà de cette crise», a-t-elle déclaré.

Les défenseurs de la vie privée sonnent l’alarme au sujet des mesures de surveillance que les gouvernements du monde entier poussent pour suivre et ralentir la propagation de COVID-19. L’Electronic Frontier Foundation a déclaré que jusqu’à présent, les responsables n’avaient pas prouvé la nécessité de telles mesures ou abordé les implications des programmes de surveillance pour la vie privée et les droits civils.

“La peur de la surveillance refroidit et décourage la liberté d’expression et d’association”, ont écrit Adam Schwartz et Andrew Crocker dans un article de blog. «Et trop souvent, la surveillance pèse de manière disparate sur les personnes de couleur.»

L’EFF avertit que toute nouvelle technologie de surveillance gouvernementale pourrait «être utilisée à mauvais escient par ses employés, volée par des criminels et des gouvernements étrangers, et redirigée de façon imprévisible par les dirigeants des agences vers de nouvelles utilisations nuisibles».

Le service de police de Bellevue utilise une variété d’outils technologiques, comme l’exploitation des images de sécurité des sonnettes Ring, pour faciliter les enquêtes. Mylett a déclaré qu’il était surpris par le contrecoup que le dernier outil technologique du département allume.

“Le public va rapporter ces choses”, a-t-il dit. “Ils le sont, et tout ce que nous faisons, c’est leur donner un outil pour le signaler sans inonder notre système d’urgence 911 et empêcher les gens de pouvoir traverser des situations d’urgence où ils ont besoin de notre aide en ce moment.”