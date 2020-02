les défis du premier PC pliant, de près

Le ThinkPad X1 Fold est le premier ordinateur portable capable de recevoir la catégorie, ainsi qu’une capacité à se plier en deux. Lenovo met la date et le prix sur son deuxième appareil avec la possibilité de se plier en deux, si l’on compte le Razr ressuscité du Motorola acquis. Avec lui vient le proposition finale d’ubiquité totale, avec la productivité éprouvée du système d’exploitation de bureau par excellence.

Après l’avoir vu en fonctionnement et plus que de près pendant quelques minutes lors de sa présentation devant les médias européens à Bologne, on peut mettre les premières nuances auxquelles ils se heurtent à tout moment comme une version préliminaire, bien que plus proche de sa phase finale de production Et, bien que le ThinkPad X1 Fold ait été présenté lors du CES de Las Vegas il y a maintenant un mois, c’était plutôt le lancement d’un prototype qui avait déjà été présenté en mai dernier.

Lenovo reconnaît que le produit est le résultat de plus de quatre ans de travail, pour la quantité de détails à résoudre tant dans sa construction que dans son utilisation. Pour son arrivée sur le marché, il reste cependant, au moins la moitié de plus: il est attendu d’ici mi-2020, pour un prix de sortie de 2499 $. Et je dis au moins parce que, jusqu’à présent, aucun des pliables n’a atteint les étagères à la date promise, que ce soit de Samsung, Huawei ou Motorola lui-même.

Paravent pliant: promesses et défis

Photo: David Ortiz | Hypertexte

Lors de la conception d’un ordinateur portable pliable de ce type, il y a de nombreuses considérations à garder à l’esprit. Même si les modes de fonctionnement sont multiplesDu point de vue de sa construction, un PC pliant de ce style ressemble plus à une tablette avec la possibilité de se plier en deux. Dans ce cas, il abrite les circuits en tant que tels, la ventilation et les ports physiques; dans l’autre le composant le plus lourd, sa batterie.

Cela choisit également délibérément le centre de gravité du X1 Fold, dont les 999 grammes ne sont pas uniformément répartis. Ainsi, lorsque «assis» est placé, sous la forme d’un mini-notebook classique avec clavier virtuel, l’équilibrage est minimisé lorsque vous interagissez avec votre écran tactile.

Photo: David Ortiz | Hypertexte

Cependant, dans cette position, nous sommes confrontés à un ordinateur portable de dimensions limitées. Rappelez-en certains et les principales caractéristiques de votre écran:

Panneau 13,3 pouces Il est de type plastique OLED, fabriqué par LG. Sa résolution est de 2 048 x 1 536, la même que celle de l’iPad avec écran rétine d’origine, partageant le format 4: 3.

Au plier en deux, le ratio est étendu à un 3: 2 plus allongé, se situant un peu en dessous d’un écran Full HD en termes de résolution, pour environ 9,6 pouces de tablette plutôt classique.

Sa luminosité maximale est environ 300 lentes, donc bien que cet appareil soit destiné à une utilisation en mobilité, je doute que l’expérience soit la meilleure dans toutes les situations qui se marient avec ce nouveau format.

Il y a encore des progrès évidents à peaufiner en termes de conception, ce qui maintient Quelques cadres épais, plus typiques des ordinateurs portables conventionnels que les derniers formats ultraportables. C’est quelque chose qui devra être exploré au fil du temps.

Photo: David Ortiz | Hypertexte

Et bien que son format ne soit pas encore trop frappant en termes de finesse et d’autres paramètres esthétiques, le premier ThinkPad pliant présente un joli contour. À côté de son étui en cuir coulissant de haute qualité que le fabricant affirme, l’épaisseur totale pliée est légèrement inférieure à environ trois centimètres: toujours bien en dessous du corps de tout roman intense. Et même avec le clavier portable très fin qui l’accompagne, il ne se désengage pas.

En attente de processeurs plus efficaces ou d’un Windows sur ARM pour correspondre

Cependant, il existe des limites à une plus grande finesse encore technologiques. Dans la moitié qui abrite la carte mère, nous voyons quelques rainures, typiques de la ventilation. En demandant à Lenovo, ils confirment que le ThinkPad X1 Carbon a un refroidissement actif, donc en l’absence de tests approfondis, nous pourrions entendre le sifflement du ventilateur à l’intérieur. La justification est que, malgré des processeurs de pointe – plus rapidement sur ce sujet – parce que c’est un appareil qui est constamment tenu dans la main, ils ont préféré éviter la sensation de chaleur qui pourrait s’accumuler dessus.

Photo: David Ortiz | Hypertexte

Et ils parlent du fait qu’ils ont les puces Intel de dernière génération à l’intérieur, dans ce qu’ils disent être la «technologie hybride», ce qui est mentionné pour la première fois par la main de ce partenaire chinois. Sinon, la configuration de référence intègre 8 Go de RAM, jusqu’à 1 To de SSD –Sans expliquer le modèle de base–, une batterie de 50 Wh avec laquelle ils promettent une autonomie jusqu’à 11 heures –avec une charge rapide de 65 W–, Connectivité 5G –Et précédent– et Wi-Fi 6 (ax).

L’ombre de la durabilité

Photo: David Ortiz | Hypertexte

À l’heure actuelle, cette unité est pré-produite et cela a été rappelé à plusieurs reprises par le fabricant. À tel point que l’appareil est l’une des rares unités produites à ce jour et est venue expressément des États-Unis. Beaucoup reste à mettre en vente, mais tous les précédents nous invitent à hausser un sourcil.

De 3 à 4 ans, l’engagement de résistance à la charnière

Bien que Lenovo démarquait un nombre maximum d’ouvertures, ce qui semble être la norme de durabilité de ce type d’appareils, il indiquait une gamme 3 à 4 ans pour une utilisation sans restriction. Bien que ces chiffres ne soient peut-être pas officiels, on parlait d’une trentaine de représentations par jour, ce qui peut représenter environ 40 000 tout au long de sa vie utile. Bien en dessous des chiffres fournis par Samsung pour le Galaxy Fold, environ 200 000 plis.

Un autre des grands centres d’attention dans un pliage est le marque sur l’axe de votre écran complètement déployé A priori et en intérieur ça peut passer très inaperçu, même si si on regarde bien et qu’on le cherche avant les reflets, c’est relativement facile. Il semble que ce qui déterminera que ce groove soit vu, c’est l’utilité du format: s’il compense vraiment le saut en échange d’une portabilité supplémentaire et d’un polymorphisme sans précédent. Pas si banal peut être la partie striée qui accompagne son écran autour du pli, qui semblait légèrement augmenter dans l’unité enseignée en Italie.

Pas seulement du matériel: le manque de Windows 10X

Photo: David Ortiz | Hypertexte

Lenovo n’est pas le seul à entrer dans le domaine PC du futur. Intel suit également la tentative avec plusieurs prototypes qui explorent les limites du seul écran plat. Ou Microsoft, comme nous l’avons vu avec le Surface Neo. Il est prévu qu’avec cet appareil, la version avec une interface renouvelée arrive et adaptée aux nouvelles possibilités, qui absorbe les utilisations multi-écrans naissantes de ce nouveau facteur de forme qui se dilate et se rétrécit à la merci de notre routine.

Windows 10X, comme cette version est appelée, est toujours en cours de développement. Par conséquent, Lenovo a poursuivi ses plans en annonçant le ThinkPad X1 Fold avec la version standard de Windows 10 Pro et un développement en interne pour certaines de ces fonctions.

Photo: David Ortiz | Hypertexte

C’est le cas du multi-écran, qui dispose d’un outil pour l’activer et le désactiver, permettant de fixer une application sur chaque moitié de l’appareil. Dans le style de ce que l’on voit dans le pliage naissant avec Android, ou l’omniprésent iPad d’Apple. Cet outil semble encore générer trop de frottements lorsqu’il est manipulé. Il reste cependant quelques mois à Lenovo pour présenter la version finale de cet appareil, et nous espérons qu’il le fera avec Windows 10X à bord.

Microsoft, qui à son tour essaie depuis 2012 avec les interfaces les plus visuelles et adaptées aux nouveaux formats, n’a pas fini de frapper la clé. Bien que Windows 10 soit déjà un produit mature, il est loin d’être aussi central pour la marque qu’il l’était à l’époque. Et certains aspects des interfaces sont présentés comme des obstacles consolidés.

Photo: David Ortiz | Hypertexte

Un bon exemple de cela est le méthodes de saisie de cocktails. Le ThinkPad X1, comme la plupart des convertibles récents, en ajoute trois: trackpad – ou souris -, sensibilité au toucher et stylet. On ne sait pas toujours quand il faut faire un simple clic, ou un double tapotement, si ce dernier s’inscrit sur les interfaces tactiles qui dominent et auxquelles nous nous sommes fait.

Les dispositifs pliants semblent aujourd’hui attirer tous les regards du monde technologique. Seul le temps dira s’ils obtiennent déployer comme alternative avec de réels avantages par rapport au format traditionnel, ou s’il s’agit simplement d’une course de plus pour être à la pointe de l’innovation. Sur la voie de la maturité de ces systèmes et vers une intégration verticale, solvable et plus économique, chaque constructeur doit travailler sa propre chance et sa future réputation.