Les délais confus du sorceleur, expliqués

La série The Witcher de Netflix a été confrontée à des défis incroyablement difficiles lors de son voyage, des pages des histoires et des livres originaux d'Andrzej Sapkowski aux petits et grands écrans de 2019. Le showrunner Lauren Schmidt Hissrich devait essayer de plaire non seulement aux fans de la source vieille de plusieurs décennies du matériel, mais aussi des joueurs des jeux vidéo Witcher extrêmement populaires, qui sont consacrés à un ensemble complètement différent d'histoires Witcher que l'émission ne traiterait pas.

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour The Witcher de Netflix. Si vous n'avez pas regardé la série, détournez le regard maintenant.

Même la nature même des histoires originales de Witcher fournissait des problèmes qui devaient être résolus. Par exemple, alors que les histoires courtes compilées dans The Last Wish et Sword of Destiny étaient racontées du point de vue de Geralt, Schmidt Hissrich était déterminé à faire de Yennefer et Ciri les co-protagonistes égaux du sorceleur. Comme ils n'étaient pas là pour la plupart des histoires que le spectacle adapterait, le showrunner a dû changer considérablement leurs backstories – et, dans le cas de Yennefer, en inventer complètement un – puis essayer de tisser de manière transparente leurs intrigues avec Geralt. pour créer une histoire unique et cohérente.

Le résultat est un spectacle qui saute en arrière et en avant dans le temps pour des personnages et des scénarios qui sont séparés par des décennies, mais ne donne rarement aucune indication que c'est le cas. Voici ce qui se passe: Considérez les scènes de Geralt comme le présent. L'intrigue de Ciri, y compris le limogeage de Cintra dans le tout premier épisode, a lieu des années après ce cadeau. L'origine de Yenn, quant à elle, se situe des décennies avant les intrigues de Geralt dans la première moitié de la saison. Après plusieurs sauts en avant dans la chronologie de Yennefer, son histoire croise enfin et fusionne avec celle de Geralt. Puis, vers la fin de la saison, l'histoire de Geralt rattrape enfin le début de Ciri, et nous voyons à nouveau le limogeage de Cintra. Après plus de temps, l'histoire de Geralt rattrape tout ce qui est arrivé à Ciri après le premier épisode, et dans la finale de la saison, Geralt et Ciri se rencontrent enfin. Avec cela, la conjonction (non, pas cette conjonction) est complète.

Si tout cela fonctionne est une question d'opinion personnelle, mais quand nous avons eu la chance de parler avec le showrunner de The Witcher, nous n'avons pas pu m'empêcher de poser des questions sur cette structure intrinsèquement déroutante.

"Cela vient de deux éléments logistiques vraiment pratiques", a déclaré Schmidt Hissrish à GameSpot. "Un, je voulais mettre Yennefer et Ciri au premier plan de ces histoires. Pour moi, Geralt est très bien peint. Il sera toujours notre personnage principal. Mais vous avez ces deux femmes qui dans les livres sont très fortes et très puissantes et indépendant, mais vous ne savez pas vraiment d'où ils viennent. "

"En même temps, The Last Wish a été le premier livre (The Witcher) que j'ai lu et j'en suis tombé amoureux", a-t-elle poursuivi. "C'est tellement bon, et la raison pour laquelle il est si puissant, c'est parce qu'il construit les fondations de ce monde sur lequel toutes ces autres histoires vont s'appuyer. Alors, évidemment, vous rencontrez Geralt, vous comprenez ce que fait un Witcher, leur place dans la hiérarchie du continent, la dynamique politique, les royaumes, tout ça, puis ces aventures et le traitement de ces monstres et en quelque sorte comment cela informe son code moral. Je savais que je voulais faire ces histoires. Eh bien, ces choses ne se rencontrent pas. "

C'est là que réside le problème: Geralt rencontre Yennefer et Ciri à divers moments dans les histoires courtes originales, mais parce que les histoires sont toujours racontées du point de vue de Geralt, vous n'en apprenez pas beaucoup sur les autres personnages jusqu'à ce que le point de vue change dans les romans, à commencer par Blood of Elves. Pourtant, Schmidt Hissrich devait trouver un moyen de prendre les histoires de Geralt et de tisser non seulement la trame de fond de Yennefer (des décennies avant les histoires de Last Wish), mais aussi de Ciri (qui se déroule après la plupart des histoires de The Last Wish, pendant lesquelles la princesse n'était pas encore né).

"Je savais que j'allais devoir duper avec le temps pour le faire", a déclaré le showrunner. "J'avais beaucoup d'idées différentes à moitié cuites sur la façon de l'aborder. Il y avait un moyen que je pensais être parfait. Ce n'était pas parfait. Dès que j'ai commencé à écrire, les choses se sont effondrées et se sont effondrées."

La solution Dunkerque

Son approche a changé lorsqu'elle a vu le film Dunkerque de Christopher Nolan en 2017, dans lequel trois intrigues distinctes qui se déroulent à travers différentes périodes de temps sont judicieusement tissées ensemble. Schmidt Hissrich a lu une interview avec Nolan dans laquelle il a expliqué que les intrigues sont racontées simultanément pour indiquer qu'elles sont toutes également importantes, malgré une intrigue se déroulant sur une semaine, une sur une journée et une durée d'environ une heure.

"Et je me suis dit:" Est-ce que je pourrais faire ça avec ces personnages? Puis-je entrelacer leurs histoires quand l'histoire de Ciri se déroule sur environ deux semaines, et l'histoire de Yennefer se déroule sur environ 70 ans? Puis-je les faire se sentir tout aussi importants et sauter dans le temps " séparément et tous ces délais? '', a rappelé le showrunner. «J'ai littéralement eu un de ces moments où j'ai sauté de la douche et j'ai dit à mon mari:" Suis-je fou? Est-ce que ça pourrait marcher? " Ce fut un énorme défi, car vous devez suivre tant de choses différentes, l'âge des gens et le temps qui passe. Mais les écrivains l'ont vraiment considéré comme un défi aussi. Et pour moi, c'est l'une de mes parties préférées de la narration. "

Même avec cette structure, le spectacle aurait pu inclure des cartes de titre pour indiquer quand l'heure et le lieu ont changé, des sous-titres pour divulguer l'année au cours de laquelle une scène donnée a lieu, ou un certain nombre d'autres moyens petits mais évidents de communiquer au public ce qui est événement. Nous avons demandé au showrunner pourquoi ce n'était pas le cas.

"C'est quelque chose dont nous avons beaucoup débattu", a-t-elle déclaré. "En fait, j'étais très catégorique depuis le début que je ne voulais aucune sorte de marqueurs d'année ou de marqueurs de lieu. Je ne voulais pas que les chyrons vous disent où vous étiez et quand vous étiez. Aussi, quand vous traitez avec trois intrigues, c'est vraiment difficile, car que dites-vous? "Deux semaines après l'autre intrigue, mais trois ans avant la prochaine que vous allez voir?" C'est super compliqué. "

Il y a certainement des indices que les téléspectateurs particulièrement attentifs saisiront. Schmidt Hissrich a cité un exemple du tout premier épisode: dans une scène Ciri, la princesse et sa grand-mère discutent d'une victoire militaire d'il y a longtemps dans la ville de Hochebuz. Plus tard, dans une scène de Geralt, un personnage mentionne avec désinvolture que la victoire vient d'y avoir lieu. "Ce que j'espère, c'est que les gens reviendront et regarderont à nouveau les épisodes et verront", a déclaré le showrunner. Mais elle a également reconnu que pour les téléspectateurs occasionnels, ces moments ne s'enregistreraient probablement pas tout de suite – et c'était exactement son intention.

"Il y a des petits moments comme ça, mais l'idée était, non, de ne pas frapper le public par dessus la tête – de les laisser être sur le chemin, de laisser les téléspectateurs même croire que ces choses se produisent en même temps, puis leur permettre de le découvrir (éventuellement) ", a expliqué le showrunner. "Pour être en quelque sorte sur cette expérience avec nous et laisser ce mystère se dévoiler."

Elle pense que la plupart des téléspectateurs comprendront que les trois intrigues de la série ne se déroulent pas simultanément au quatrième épisode, lorsqu'un personnage que nous avons vu mourir dans l'épisode 1 réapparaît parfaitement en hale.

Anya Chalotra, qui joue Yennefer dans la série, a déclaré à GameSpot qu'elle espérait que les téléspectateurs resteraient avec la série jusqu'à ce point, et au-delà.

"Je pense que si vous restez avec nous, vous savez, cela deviendra clair", a déclaré l'actrice. "Vous avez juste besoin de vous habituer au langage que nous utilisons dans The Witcher. Et comme tout, si vous nous donnez du temps, vous serez totalement à bord. Je suis sûr."

The Witcher Season 1 est en streaming sur Netflix maintenant.