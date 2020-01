Les délégués au Forum économique mondial invités à s’engager dans la technologie financière

Les délégués à Davos doivent de toute urgence prendre un engagement important et audacieux cette année en faveur des technologies financières (fintech), une opportunité que le monde ne peut se permettre de manquer dans un ralentissement de l’économie mondiale, a déclaré un expert de l’industrie.

L’appel intervient alors que les dirigeants mondiaux, les PDG, les universitaires, les influenceurs et les célébrités se dirigent vers la station de montagne suisse de Davos pour le 50e Forum économique mondial (WEF), qui débutera mardi.

Alors qu’il célèbre son 50e anniversaire, Nigel Green, fondateur et PDG du groupe deVere, a déclaré que le Forum économique mondial 2020 avait la possibilité de soutenir et d’améliorer la transformation de l’entreprise, surnommée la «Quatrième révolution industrielle».

«Nous vivons un moment charnière de l’histoire où une technologie accrue et évolutive change profondément et profondément notre façon de vivre, de faire des affaires et d’interagir les uns avec les autres.

«Nous pouvons clairement voir des changements sismiques se produire dans le secteur des services financiers – un secteur dont le commerce et le commerce dépendent profondément. La grande majorité de ce changement est entraînée par la fintech », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que les applications de banque mobile et d’investissement, les prêts peer-to-peer, les crypto-monnaies comme Bitcoin, les robots-conseillers et le crowdfunding font tous partie de ce bouleversement fondamental de l’espace.

L’élan et l’énergie de cette évolution doivent maintenant être exploités par les délégués à Davos, a-t-il déclaré et ajouté qu’ils doivent s’engager dans la fintech en utilisant leur temps, leur énergie et leurs ressources pour sa recherche et développement pour trois raisons principales et positives.

Possibilité d’être agile

Après le passage du commerce électronique à la fintech en 2018 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la fintech a conservé sa première place en 2019 et a représenté 13% de toutes les transactions l’an dernier, selon la plateforme de démarrage MAGNiTT.

Talal Bayaa, PDG de Bayzat, a déclaré que la fintech continuera d’être une industrie populaire pour les investisseurs et les entrepreneurs à mesure que de nouvelles startups émergeront pour permettre des services financiers à travers la chaîne de valeur.

“Nous verrons également des joueurs plus matures augmenter leurs rondes alors qu’ils cherchent à devenir entièrement réglementés, car il n’y a eu aucune traction dans les partenariats avec les acteurs traditionnels”, a-t-il déclaré.

Philip Bahoshy, fondateur et PDG de la plateforme de données de démarrage MAGNiTT, a déclaré que les accélérateurs et les gouvernements jouent un rôle clé dans le soutien aux startups fintech.

Green a déclaré que les fintech peuvent accélérer le rythme de l’inclusion financière mondiale et peuvent donner accès à des services financiers à des millions de personnes qui vivent dans des régions éloignées et / ou qui ne pourraient normalement pas être en mesure d’utiliser les services financiers en raison des biais historiques des sociétés financières traditionnelles. .

«Deuxièmement, la fintech offre aux entreprises la possibilité d’être agiles, de se diversifier, de réduire les coûts et de répondre aux exigences réglementaires tout en améliorant l’expérience client. Cela les aidera à prospérer dans des périodes de changement et de perturbation rapidement difficiles.

«Et troisièmement, la révolution se produit avec ou sans eux. En tant que consommateurs, nous souhaitons de plus en plus que tous nos services financiers soient traités en ligne et / ou sur leurs appareils mobiles. Nous exigeons un service personnalisé et un accès instantané partout et à tout moment. Cette tendance ne fera que croître alors que nous devenons tous de plus en plus dépendants de la technologie », a-t-il déclaré.