Les demandes de chômage augmentent de 843% dans l’État de Washington au milieu d’une ordonnance d’isolement des coronavirus – .

Le gouverneur de Washington Jay Inslee s’exprimant lors d’un événement 2019 à Seattle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

L’État de Washington a connu une augmentation sans précédent des demandes de chômage alors que tous les travailleurs non essentiels doivent rester chez eux pour ralentir l’épidémie de COVID-19.

Les demandes de prestations de chômage ont bondi de 843% au cours de la semaine dernière. Il y avait 133 478 résidents de Washington qui ont demandé le programme au cours de cette période. C’est plus de neuf fois plus élevé que la semaine précédente. Il y a deux semaines, ce chiffre était d’environ 6 000.

“Nous n’avons rien vu de tel dans l’histoire de notre État”, a déclaré jeudi le gouverneur de Washington Jay Inslee lors d’une conférence de presse.

Les chiffres suivent les licenciements et les fermetures d’entreprises dans tout l’État, y compris dans l’industrie technologique. Leafly, une marque de cannabis en ligne basée à Seattle, a laissé 91 employés partir plus tôt cette semaine. Le Pacific Science Center a licencié plus de 300 employés. Startup de co-working The Riveter et le service de location de vêtements Armoire ont temporairement mis les employés en congé.

“Si vous regardez les chiffres du chômage qui se multiplient, cela va être une profonde tranchée que nous allons devoir surmonter”, a déclaré Inslee.

Les pics record des demandes de chômage ne se limitent pas à Washington. Près de 3,3 millions d’Américains ont déposé une demande d’aide fédérale au chômage la semaine dernière. Le sommet précédent était de 695 000 en octobre 1982.

Les chiffres sont parmi les premières indications concrètes de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie américaine. Pew Research a constaté que 33% des adultes américains disent qu’eux ou quelqu’un de leur ménage a perdu son emploi, subi une baisse de salaire ou une réduction des heures.

Mais dans l’État de Washington, Inslee a déclaré qu’il y avait une “lueur d’espoir” alors même que les tests positifs pour les cas de COVID-19 continuaient d’augmenter.

«Nous n’avons pas tourné le coin et nous ne sommes même pas près de la fin de cette bataille, mais nous pensons qu’il existe des preuves que nos stratégies d’atténuation communautaires… ont été en mesure de ralentir le taux d’augmentation dans les comtés de King, Snohomish et Pierce ,” il a dit.

Voici le graphique du bureau de @ GovInslee qui suggère que Washington pourrait plier la courbe en ralentissant # COVID19. pic.twitter.com/ecBs0KCCAd

– Joseph O’Sullivan (@OlympiaJoe) 26 mars 2020

Dimanche, Inslee a ordonné aux résidents de Washington de ne pas quitter leur domicile, sauf pour les activités essentielles telles que les rendez-vous chez le médecin, l’épicerie et les promenades qui maintiennent une distance appropriée par rapport aux autres personnes. Les entreprises qui ne sont pas jugées essentielles sont fermées. L’ordonnance est en vigueur jusqu’au 6 avril, mais Inslee l’a averti: «peut durer au-delà de deux semaines et nous devons nous y préparer».

Pendant un moment plus léger, Inslee a célébré la façon dont les Washingtoniens adoptent la technologie pour rester connectés les uns aux autres. Il a montré une capture d’écran d’un chat vidéo multi-générationnel avec sa propre famille.

«Les Washingtoniens comprennent l’importance [of staying] émotionnellement connecté », a-t-il déclaré. “J’entends tellement d’histoires de familles et d’amis qui ont vraiment de bonnes relations par voie électronique.”

Mercredi après-midi, l’État de Washington avait 2 580 cas diagnostiqués de COVID-19 et 132 décès associés au virus. Bien que le taux d’augmentation des cas ralentisse, Inslee a souligné l’importance de maintenir des pratiques d’isolement, tant pour la santé publique que pour l’économie.

“La seule fois où nous pourrons reprendre une activité économique complète, c’est en battant ce virus … plus tôt nous pourrons nous en sortir, plus vite nos emplois pourront reprendre”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas seulement un problème de santé, c’est aussi une stratégie de relance économique.»