Les demandes de notification dans Chrome 80 seront beaucoup moins ennuyeuses

Les notifications Chrome, bien qu’utiles pour une poignée de choses telles que la messagerie, ne sont généralement qu’une gêne – les fenêtres contextuelles qui demandent l’autorisation de les envoyer sont extrêmement réticentes, et la réponse est presque toujours «non». Google, évidemment conscient de cela, flirte avec les masquer automatiquement depuis un certain temps maintenant, et dans Chrome 80, ce sera le comportement par défaut de la plupart des utilisateurs.

Pour les “utilisateurs qui acceptent rarement les notifications” – donc tout le monde, fondamentalement – les invites de notification seront beaucoup moins intrusives. Sur le bureau, une icône de cloche, barrée, apparaîtra sur le côté droit de l’omnibar pour indiquer que les notifications sont bloquées. Cliquer sur l’icône révélera l’option pour les activer. Sur mobile, ce sera plutôt une bannière en bas de l’écran. Les masochistes qui acceptent actuellement les demandes bon gré mal gré continueront à les considérer comme normales, sauf pour les sites avec “des taux d’acceptation très bas” – ils seront désactivés par défaut pour tout le monde.

À partir de Chrome 80, le paramètre sera basculable dans les paramètres du navigateur sous Notifications. Des invites de notification “silencieuses” sont également disponibles maintenant à titre expérimental dans Chrome 79; pour les essayer, accédez à chrome: // flags / # quiet-notification-invites et basculez le commutateur sur Enabled.