Les démocrates du Sénat grillent Amazon sur le licenciement d’un employé d’entrepôt et les procédures COVID-19 – .

Centre de distribution d’Amazon à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Un groupe de démocrates au Sénat américain a envoyé une lettre à Amazon mercredi pour remettre en cause la raison pour laquelle l’entreprise avait licencié un employé qui avait organisé une grève dans un entrepôt de New York le mois dernier. Les sénateurs ont posé à Amazon une série de questions sur le licenciement du travailleur et les procédures de l’entreprise pour protéger les employés contre COVID-19.

Amazon a déclaré que le militant employé, Christian Smalls, avait été licencié pour avoir enfreint la quarantaine et se présenter à l’établissement après avoir eu des contacts avec un collègue qui avait été testé positif au COVID-19. Les sénateurs Cory Booker, Robert Menendez, Sherrod Brown, Richard Blumenthal et Kirsten Gillibrand ont exprimé leur scepticisme à l’égard de cette histoire dans la lettre:

L’employé a été mis en quarantaine le 28 mars et renvoyé le 30 mars; cependant, le propre porte-parole d’Amazon a déclaré que l’employé diagnostiqué en question s’était présenté pour la dernière fois le 11 mars. Ce délai suggérerait qu’une quarantaine de 14 jours se serait terminée le 25 mars et que l’employé congédié n’a été mis en quarantaine que plus de deux semaines après être entré en contact avec l’employé diagnostiqué et après avoir commencé à organiser ses collègues pour exiger plus de transparence sur le lieu de travail et des protections du lieu de travail plus solides

La lettre pointe vers des notes de réunion divulguées écrites par l’avocat général d’Amazon, David Zapolsky, dans lesquelles il a qualifié Smalls de «pas intelligent ou articulé» et a cherché à faire de lui le visage du mouvement syndical à New York. Les sénateurs ont également demandé à Amazon d’expliquer sa justification pour décider de fermer ou non un centre de distribution qui a une épidémie de COVID-19.

Amazon a réitéré ses déclarations publiques passées lorsqu’elle a été interrogée sur la lettre.

«Nous n’avons pas licencié M. Smalls pour avoir organisé une manifestation de 15 personnes. Nous avons mis fin à son emploi pour avoir mis en danger la santé et la sécurité d’autrui et violé ses conditions d’emploi », a déclaré la porte-parole Kristen Kish dans un communiqué. “M. Les petits ont reçu plusieurs avertissements pour avoir enfreint les lignes directrices sur la distance sociale. Il a également été établi qu’il avait eu des contacts étroits avec un associé diagnostiqué avec un cas confirmé de COVID-19 et on lui a demandé de rester à la maison pendant 14 jours, ce qui est une mesure que nous prenons dans des sites à travers le monde. Malgré cette instruction de rester à la maison avec salaire, il est venu sur place, ce qui a mis les équipes en danger. »

Au moins 30 des centres de distribution qui alimentent les activités de commerce électronique d’Amazon ont des cas positifs de virus, selon les informations locales et les comptes des employés. Les cas de montage provoquent des débrayages, de la frustration et un défi sans précédent pour une entreprise de technologie qui se trouve au centre de la pandémie de coronavirus.

“Tout échec d’Amazon à assurer la sécurité de ses employés ne met pas seulement leurs employés en danger, cela met tout le pays en danger”, indique la lettre des sénateurs.

Les épidémies de COVID-19 dans les entrepôts continuent de menacer les opérations et la réputation d’Amazon. Les travailleurs d’un centre de traitement des demandes en Pennsylvanie ont été informés cette semaine de ne pas manipuler les expéditions d’une autre installation de l’État avec une grave épidémie pendant 24 heures.

Amazon dit qu’il prend des «mesures extrêmes» pour protéger et indemniser les employés pendant la crise, notamment en augmentant le salaire minimum pour tous les travailleurs de 2 à 17 dollars de l’heure. L’entreprise a étendu ses politiques de congés payés et non rémunérés et s’efforce de fournir des équipements de protection individuelle à tous ses employés.

«Nos employés sont des héros qui se battent pour leurs communautés et aident les gens à obtenir les articles essentiels dont ils ont besoin dans cette crise – nous avons près de 500 000 personnes aux États-Unis pour soutenir les clients et nous prenons des mesures pour soutenir chacun d’eux», a déclaré Kish.