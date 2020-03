les dernières actualités sur les voitures électriques et le nouveau M2

BMW Concept i4 présenté en ligne

Malgré l’annulation du Salon de Genève, BMW lancé les présentations de la concept i4, tout en anticipant les autres modèles sur lesquels il se concentre fortement dans un futur proche. On parle dans ce cas de la nouvelle gamme IX3, le premier SUV électrique de la marque allemande avec 286 HP et 400 Nm de couple maximum. Les batteries de 74 kWh garantiront au moins 440 km d’autonomie.

Tornade au concept i4, BMW a déterminé que cette voiture de sport électrique arrivera sur le marché en 2021, et la société garantit que ce qui est vu dans le concept sera ensuite reproduit en série. La voiture peut être appelée un Gran Coupé électrique, avec des portes avec des lunettes réduites et des lignes agressives qui anticipent les futurs modèles de la série 4. La voiture a un groupe motopropulseur qui développe 530 ch et 600 km d’autonomie, tandis que les performances sportives seront garanties par un tir brûlant et vitesse de pointe supérieure à 200 km / h.

BMW: les dernières nouvelles sur les voitures électriques et la nouvelle M2

L’intérieur de la BMW i4 subira une évolution par rapport aux voitures standard, et rompra à certains égards avec la tradition BMW donnant lieu à un écran incurvé pour l’instrumentation et l’infodivertissement tactile. Le tableau de bord sera donc extrêmement sobre dans le nombre de touches physiques, tandis que BMW a collaboré avec le compositeur Hans Zimmer pour créer un thème sonore, appelé Iconic Sounds Electric, conçu pour s’adapter aux différents modes de conduite.

Mais la plus grande attente est cependant pour le nouveau M2 Coupe qui devrait commencer dans 2022. La voiture est équipée d’un 6 cylindres 3.0 biturbo avec une puissance d’environ 425 ch et d’une boîte manuelle à 6 vitesses, tandis que vous pouvez opter pour une robotique automatique à 8 vitesses. Avec M2 Coupé, la division M de la société travaillerait également sur les séries 1 et 2 Gran Coupé, poussant les voitures à l’extrême. Selon les rumeurs, les moteurs seraient représentés par un turbo 4 cylindres de 2,0 litres capable d’approcher les 400 ch.