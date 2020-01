Les dernières fuites du Galaxy S20 incluent des détails d’écran de 120 Hz, de nouvelles spécifications et même une vidéo pratique

Plus de détails sur le Galaxy S20 ont été divulgués aujourd’hui, y compris les spécifications de base, les détails de l’écran comme la prise en charge de 120 Hz (avec des limites) et même une courte vidéo pratique. Max Weinbach de XDA vient de publier un autre trésor de fuites pour les prochains téléphones de Samsung, rejoignant ceux des derniers jours alors qu’il poursuit sa quête pour tout révéler sur le Galaxy S20.

Il y a beaucoup de fuites aujourd’hui, alors divisons-le un peu par catégorie. Notez également que la plupart de ces détails sont spécifiques au Galaxy S20 +, bien que certaines informations puissent être tirées concernant d’autres appareils prévus dans la série.

Écran

Le Galaxy S20 + utilisera un écran de 120 Hz, comme l’a révélé plus bas Ice Universe plus tôt dans la journée, et que Weinbach a également confirmé de manière indépendante lors d’un examen du logiciel du S20 +. Cependant, il aura une limitation sérieuse et apparemment arbitraire: il ne prendra en charge ce taux de rafraîchissement plus élevé qu’en mode de résolution 1080p / FHD + inférieur. Le passage à la résolution native de 3200 x 1440 de l’écran vous ramènera à 60 Hz.

Sur une note connexe, tous les modèles S20 de la base au S20 Ultra partageront cette résolution de 3200 x 1440, contrairement à la récente série Note10, qui a vu la version plus petite obtenir un écran FHD de résolution inférieure. Les écrans sont également un peu plus hauts cette fois-ci, avec un rapport d’aspect de 20: 9.

Comme avec les téléphones S10 et Note 10, le S20 + dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré, de type ultrasonique. Cela signifie qu’il s’agit probablement d’une solution Qualcomm, bien que Weinbach n’ait pas pu confirmer s’il s’agissait de la nouvelle solution “3D Sonic Max” de l’entreprise ou non. Vous vous souvenez peut-être que les versions précédentes du système de la série Galaxy S10 avaient un problème de sécurité avec certains protecteurs d’écran et étuis tiers qui ont finalement été corrigés.

Autres spécifications

Bien que Weinbach ne dispose que de détails concernant le Galaxy S20 +, il y a de fortes chances qu’il partage la plupart de ses spécifications avec les variétés plus petites et “Ultra”. Un tableau des spécifications préliminaires pour le téléphone basé sur les informations qu’il a rassemblées, y compris les détails publiés ultérieurement séparément sur Twitter, sont juste ci-dessous:

Conception et vidéo pratique

Une courte vidéo pratique acquise par Weinbach confirme également quelques détails supplémentaires sur le téléphone. À savoir, en le voyant pivoter plus clairement sur les côtés et en voyant l’écran allumé, nous pouvons clairement dire que le S20 + a beaucoup moins de courbes vers les bords de l’écran réel, contrairement à d’autres appareils récents de la série Galaxy S. Le cadre métallique est sensiblement plus épais sur les côtés, et toute courbe visible sur les bords du verre ressemble davantage aux bords dits “2.5D” utilisés par de nombreux autres téléphones.

S’il ne s’agit pas d’un écran plat, il est toujours beaucoup plus proche que le S9 ou le S10. Étant donné la polarisation des bords incurvés des précédents produits phares de la série S, de nombreux clients potentiels seront satisfaits du changement.

Grâce en partie à ce nouveau rapport hauteur / largeur, le nouveau Galaxy S20 + sera sensiblement plus grand que le précédent S10 +, comme le montre l’image ci-dessus des développeurs XDA.

Nous prévoyons que davantage de détails sur le téléphone se manifesteront très bientôt, étant donné l’accès au logiciel dont dispose Weinbach ainsi que sa source matérielle. Gardez à l’esprit, bien que nous connaissions déjà beaucoup de choses sur ce téléphone, l’annonce officielle n’est toujours pas avant le 11 février prochain.