Les dernières fuites du Poco X2 montrent que c’est un Redmi K30 rebaptisé

Le Poco X2 est peut-être le téléphone le plus attendu car Xiaomi l’a gardé secret et a pratiquement passé toute l’année 2019 à réfuter les fuites et les allégations d’un éventuel successeur du Poco F1.

Il semble que nous ayons eu le Poco X2 sous nos yeux depuis le lancement du Redmi K30 en Chine en décembre 2019. Les dernières fuites et rapports indiquent que contrairement au Poco F1, qui avait un design original, le Poco X2 est essentiellement une nouvelle image de marque version du Redmi K30, avec certaines fonctionnalités réglées explicitement pour l’Inde.

Selon un rapport de Hindustan Times, qui cite un pourboire d’une source anonyme, le Poco X2 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage sera mis en vente à partir de Rs 18 999. Maintenant, c’est un prix encore plus abordable que la variante de base du Poco F1 vendue au prix de Rs 20 999 au lancement. À ce prix, le Poco X2 se heurtera aux goûts du Realme X2.

À ce stade, Poco a officiellement révélé que le prochain Poco X2 comportera un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz avec prise en charge d’une charge rapide de 27 W. Ces deux caractéristiques se retrouvent sur la variante non 5G du Redmi K30, qui ne prête que de la crédibilité à l’ensemble du mouvement du téléphone rebaptisé.

Ce qui est intéressant ici, c’est que Xiaomi a récemment annoncé que Poco fonctionnerait désormais comme une entité distincte en Inde. Pourtant, si son premier téléphone après une année sabbatique se révèle être un téléphone rebaptisé, de nombreux fans de Poco originaux qui ont prospéré sur l’originalité de la F1 pourraient être déçus.

Jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons sur le Poco X2 et à quoi d’autre pouvons-nous nous attendre à voir.

Poco X2: à quoi s’attendre?

Poco a officiellement révélé que le prochain Poco X2 comportera un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz, un capteur Sony IMX 686 et prend en charge une charge rapide de 27 W. Les nouvelles fuites montrent également que le téléphone dispose d’un écran de 6,67 pouces, de la même taille que sur le Redmi K30.

Il s’agit d’un écran IPS avec une résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels), la prise en charge de la lecture HDR10 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Maintenant, sur la base des spécifications du Redmi K30, nous pouvons nous attendre à voir une conception sandwich verre-métal alimentée par Qualcomm Snapdragon 730G avec un processeur octa-core. Le Snapdragon 730G sera un départ pour l’entreprise car le Poco F1 avait le chipset phare Snapdragon 845, qui était responsable de sa durée de vie plus longue.

En Chine, le Redmi K30 est proposé en quatre variantes: avec 6 Go de RAM et 64 Go / 128 Go de stockage et avec 8 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage.

Comme il est connu que le Poco X2 comportera le capteur IMX686 de Sony, il peut maintenant être confirmé que le téléphone aura une configuration quadricaméra 64MP. La caméra principale est un capteur 64MP IMX686 couplé à un objectif ultra grand angle 8MP, une macro caméra 2MP et un capteur de profondeur 2MP.

À l’avant, nous pouvons nous attendre à une caméra principale de 20 MP et à un capteur de profondeur de 2 MP, logés dans la double découpe de perforation. Le capteur d’empreintes digitales a également été déplacé sur le côté car le bouton d’alimentation se double désormais d’un capteur biométrique.

Le Redmi K30 dispose d’une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 27 W, ce que nous attendons également sur le Poco X2.