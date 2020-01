les dernières nouvelles de la nouvelle mise à jour de l’application

Au fil des ans, l’écosystème des services Google s’est développé de plus en plus pour inclure une série de plateformes innovantes. Beaucoup d’entre eux sont allés compenser les lacunes de toute une série de services aux utilisateurs et accueilleront un groupe de plus en plus important de clients et de clients passionnés.

L’un des services les plus récents et les plus appréciés correspond sans aucun doute à Google News, le fil qui recueille toutes les dernières nouvelles du monde en fonction également des différentes catégories d’appartenance (politique, technologie, médecine …).

Google Actualités: le service pour connaître toutes les actualités en temps réel

Dans cette plate-forme, il est possible d’explorer les nouvelles de deux manières distinctes. Le premier, Newscasts, vous permet de visualiser les informations d’intérêt via les sources les plus accréditées. De cette façon, vous pourrez voir les nouvelles exclusivement des journaux les plus reconnus et appréciés par le public. De plus, il sera plus difficile de se heurter à la lecture de fausses nouvelles et de canulars de toutes sortes.

Dans le deuxième service, Newstands, il est possible de trouver des informations en comparant un plus grand nombre de sources. De cette façon, il sera possible de connaître les événements de l’actualité et de la politique de différents points de vue.

De plus, avec la nouvelle mise à jour, il est également devenu possible de lire les nouvelles dans deux langues différentes. Le service, qui vous permet d’afficher deux d’une sélection de 41 langues, est désormais disponible dans 141 pays, mais il ne semble pas encore avoir été activé pour tous les utilisateurs.