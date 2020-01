les dernières nouvelles en attendant la nouvelle saison

La populaire série télévisée d’origine espagnole, The Paper House, est sur le point de revenir avec de nouveaux épisodes passionnants qui peuvent garder les téléspectateurs grâce à l’intrigue et aux aventures du groupe dirigé par le professeur. Le suivant 3 avril 2020 la quatrième saison viendra Netflix et le créateur, Alex Pina, donnera une nouvelle vie et des implications à la génération des personnages. Nous découvrons les dernières nouvelles qui ont fuité en ligne récemment en attendant de profiter de la saison sur la populaire plateforme de streaming.

Y aura-t-il une suite à la quatrième saison de La Casa di Carta?

Bien que l’histoire soit légèrement plus lente que par le passé, il y aura des nouvelles et des rebondissements qui garderont le spectateur collé au canapé. L’un des principaux spoilers concerne le sort du personnage de Nairobi. L’actrice qui la joue, Alba Flores, on la voit dans la bande annonce de la quatrième saison à venir, malgré le fait que le personnage a été déclaré “mort” vers la fin de la troisième saison.

On ne sait pas encore si ce n’était qu’une décision marketing astucieuse ou s’il sera vraiment découvert que la jeune femme a réussi à se sauver. Selon certaines spéculations, Nairobi ne pourrait que revenir “vivante” dans la mémoire des autres personnages à travers des flashbacks.

Si vous vous demandez si la quatrième saison sera la dernière, nous voulons vous rassurer. Showrunner Pina a déclaré lors de la Festival international du film d’Almeria, qui il y aura une cinquième vague d’épisodes à venir en 2021 et ce tournage va commencer sous peu. Que puis-je dire? Un 2020 nous attend sous la bannière de Séries TV. Restez connecté avec nous pour ne pas manquer les dernières nouvelles à ce sujet.