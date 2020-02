Les dernières offres Amazon Fire Tablet peuvent vous faire économiser jusqu’à 50 $ ce week-end

Les offres de tablettes Amazon Fire à bas prix sont de retour et offrent jusqu’à 50 $ de réduction sur les appareils Fire ce week-end. Cela signifie de grandes économies sur les tablettes bon marché – parfaites pour les travaux légers ou en déplacement, en lecture et en écoute. Nous constatons actuellement de grandes économies dans la gamme Fire Tablet, avec des économies supplémentaires sur les éditions pour enfants, à partir de seulement 59,99 $. Ces tablettes pare-chocs bon marché protégées par Amazon Fire offrent une expérience de tablette sécurisée conçue autour des contrôles parentaux et de la gestion du temps d’écran, en plus d’une garantie sans souci de deux ans.

Les offres de tablettes Amazon Fire les moins chères que nous voyons ce week-end sont sur la tablette Fire 7, pour seulement 39,99 $ en ce moment. Ou, passez à l’un des modèles HD comme Amazon Fire HD 8 ou 10 et vous obtenez un écran plus grand, souvent avec un traitement plus rapide et un stockage plus important. Vous trouverez 20 $ de réduction dans les dernières offres d’Amazon Fire HD 8 (maintenant seulement 59,99 $) et une économie de 40 $ sur le modèle le plus puissant, l’Amazon Fire HD 10 le ramenant à 109,99 $.

Ces offres Amazon Fire Tablet offrent des économies fantastiques sur une gamme de modèles différents, donc quoi que vous recherchiez, vous trouverez d’excellents prix aujourd’hui. Découvrez tous les derniers prix de la tablette Amazon Fire si vous en voulez plus.

Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour les meilleures offres Amazon Fire Tablet où que vous soyez.

Les dernières offres bon marché d’Amazon Fire Tablet

Tablette Amazon Fire 7 | 49,99 $ 39,99 $ chez Amazon

Économisez 10 $ sur la tablette Amazon Fire 7 déjà bon marché cette semaine chez Amazon. Vous achetez un appareil bon marché et gai, avec 16 Go de mémoire pour stocker quelques livres, musique, livres audio et jeux à moindre coût. Alexa est intégrée directement dans la tablette elle-même, mais peut être facilement activée et désactivée, et vous pouvez également acheter un modèle de 32 Go pour plus d’espace à 54,99 $. Voir l’offre

Tablette Amazon Fire HD 8 | 79,99 $ 59,99 $ chez Amazon

Économisez 20 $ sur la tablette Amazon Fire HD 8 cette semaine chez Amazon. Vous pouvez vous procurer le modèle 16 Go à un prix fantastique dès maintenant et profiter de la navigation Web sur tablette ou de l’utilisation d’applications à tout moment. De plus, le Fire HD 8 prend également en charge Alexa mains libres, vous pouvez donc l’intégrer davantage avec vos appareils domestiques intelligents. Prenez le modèle 32 Go pour 79,99 $.

Voir l’offre

Amazon Fire HD 10 | 149,99 $ 109,99 $ chez Amazon

Ou, économisez 40 $ sur le tout nouveau modèle Fire HD 10. Vous achetez ici un Full HD 1080p, avec un stockage de 32 Go et un processeur octa-core pour une augmentation de vitesse de 30%. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie, cette tablette bon marché est parfaite pour la lecture en déplacement, la navigation sur le Web, la diffusion en continu et un travail plus léger.

Voir l’offre

Les dernières offres bon marché Amazon Fire Tablet Kids Edition

Si vous magasinez pour des offres bon marché d’Amazon Fire Tablet pour les enfants, vous serez heureux de savoir qu’il existe de nombreuses fonctionnalités sur les éditions pour enfants à prix réduits destinées au contrôle parental et aux préoccupations. Non seulement vous obtenez ces deux années de remplacement sans poser de questions, mais les éditions pour enfants sont également livrées avec un an de FreeTime Unlimited. Ce service d’abonnement donne accès à tout le contenu de divertissement que vous pourriez demander et met un terme à la menace de micro-transactions inattendues.

La toute nouvelle édition Amazon Fire 7 Kids | 99,99 $ 59,99 $ chez Amazon

Vous payez un peu plus pour l’édition Kids par rapport à l’offre standard Amazon Fire 7 répertoriée ci-dessus, mais si vous recherchez une alternative alternative soucieuse de la sécurité conçue pour votre tout-petit, cela vaut l’argent supplémentaire. Non seulement vous obtenez un contrôle parental incroyable avec cette version 16 Go de la tablette Fire 7, mais il y a une garantie de deux ans pour la tranquillité d’esprit en cas de casse maladroite ainsi qu’un étui bleu ou rose à l’épreuve des enfants inclus.

Voir l’offre

Tablette Amazon Fire HD 8 Kids Edition | 129 $ 79,99 $ chez Amazon

Économisez 50 $ sur cette tablette Amazon Fire HD 8 Kids Edition. Vous bénéficiez toujours de tous les contrôles parentaux, des remplacements gratuits de deux ans et du boîtier à l’épreuve des enfants dont vous aurez besoin, mais sur un écran HD 8 pouces plus grand. De plus, il y a le double de stockage dans ce modèle, offrant 32 Go pour plus d’applications, de livres, de spectacles et de chansons.

Voir l’offre

Tablette Amazon Fire HD 10 Kids Edition | 199 $ 149,99 $ chez Amazon

Amazon offre également une remise de 50 $ sur le modèle Fire HD 10. Cette version vous offre jusqu’à un écran HD 1080p de 10 pouces avec une autonomie fantastique de 12 heures. Si vous recherchez l’expérience du grand écran, il s’agit de la plus grande tablette Amazon Fire Kids Edition que vous trouverez sur le marché en ce moment.

Voir l’offre

Nous suivons toutes les dernières nouveautés Prix ​​Amazon Fire Tablet ici sur TechRadar, mais nous gardons également un œil sur la meilleurs prix iPad pas chers au cas où vous recherchez quelque chose avec un peu plus de puissance. Ou, vous pouvez toujours consulter les dernières Ventes de tablettes Samsung.