Les derniers chargeurs USB-C d’Anker soulignent les meilleures offres du jour, plus

Les meilleures offres de mardi incluent les derniers accessoires USB-C d’Anker, ainsi que des offres sur les étuis officiels de l’iPhone XS Max et un disque SSD Samsung Thunderbolt 3. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Les derniers chargeurs muraux USB-C d’Anker, plus en vente

La dernière vente d’Amazon d’Anker est illustrée par son chargeur mural USB-C PowerPort Atom III de 30 W à 22 $. Vous payez généralement 35 $ pour l’un des derniers chargeurs muraux d’Anker. Nous l’avons vu chuter à 23 $ à quelques reprises auparavant, l’accord d’aujourd’hui offrant un nouveau record absolu sur Amazon. J’ai utilisé ce chargeur mural pendant mes voyages pendant les vacances et je peux dire que sa conception allégée en fait un excellent compagnon partout où les aventures vous mènent. De plus, une sortie de 30 W est suffisante pour alimenter les derniers iPhones et iPads. Il peut même attaquer un MacBook lorsqu’il n’est pas utilisé, mais peut avoir du mal à suivre les machines haut de gamme. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Les étuis officiels de l’iPhone XS Max d’Apple tombent

Amazon propose actuellement des étuis en cuir officiels iPhone XS Max d’Apple pour 30 $. Après avoir chuté de 40 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 25%, marque une nouvelle baisse d’Amazon sur ce style, et est la meilleure que nous ayons vue sur l’étui en cuir officiel de cet appareil depuis septembre. À titre de comparaison, vous devrez toujours payer 49 $ directement d’Apple. Composé de «cuir européen spécialement tanné et fini», cet étui arbore un design élégant associé à des boutons en aluminium usinés complémentaires. L’intérieur est également doublé d’un matériau en microfibre pour bercer doucement votre appareil. En tant que personne qui utilise des étuis en cuir sur son iPhone depuis des années, l’ensemble offre un look et une sensation haut de gamme attendus d’Apple.

Économisez sur un SSD Samsung 1 To Thunderbolt 3

Amazon propose le SSD portable Samsung 1 To X5 Thunderbolt 3 pour 350 $. Après avoir chuté de 446 $, il se vendait 400 $ pendant les vacances, bat notre mention précédente de 50 $ et marque un nouveau record absolu sur Amazon. En tête de liste des fonctionnalités du SSD X5, le port Thunderbolt 3 intégré vous offre des vitesses de transfert allant jusqu’à 2800 Mo / s, ce qui en fait un disque incontournable pour les éditeurs vidéo en déplacement et autres. Ce SSD arbore également un boîtier résistant aux chocs et est alimenté par bus, ce qui signifie que le port USB-C alimente directement votre machine. Si vous avez besoin d’un stockage portable ultra-rapide, Samsung vaut certainement la peine d’être considéré. Vous pouvez plonger dans notre examen pratique pour un regard en profondeur.

