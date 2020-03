Les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie – .

L’horizon de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dernières informations sur l’impact du nouveau coronavirus sur Seattle et l’industrie technologique. Suivez @. pour les mises à jour.

4 mars, 16 h 56 – Microsoft recommande aux employés du comté de King de travailler de chez eux jusqu’au 25 mars. L’entreprise suit les directives établies par le comté de King. Il demande également aux travailleurs de reporter leurs déplacements vers les campus de Puget Sound ou de Bay Area et de limiter les interactions étroites avec d’autres personnes dans les environnements de travail.

4 mars, 16 h 23 – Nordstrom dit qu’il encourage les employés à travailler à domicile ou en télétravail s’ils le peuvent.

4 mars, 16 h 20 – Boeing concentre ses voyages d’affaires sur les activités essentielles à son activité, replanifier des événements, passer des réunions en face à face à des conférences virtuelles et activer le télétravail lorsque cela est possible. L’entreprise a déclaré qu’elle «encourageait les employés à faire preuve de prudence et prendre toutes les mesures de santé et de sécurité appropriées, en coordination avec leurs managers. »

4 mars, 15 h 20 – Microsoft a annoncé qu’il se retirerait de sa participation à la conférence sur les technologies de la santé HIMSS 2020 à Orlando, en Floride. Amazon, Intel, Salesforce et d’autres se sont déjà retirés. Microsoft retiré de la Game Developers Conference la semaine dernière et aussi annulé son sommet MVP dans la région de Seattle.

4 mars, 14 h 31 – Les responsables de la santé conseillent aux gens de travailler à domicile et de reporter les rassemblements pour ralentir la propagation du coronavirus. Dix nouveaux cas confirmés ont été signalés mercredi dans la région de Seattle, dont un décès supplémentaire, portant le total pour le comté de King à 31 cas confirmés et neuf décès.

4 mars 2020, 14 h 00 – L’employé d’Amazon qui a été testé positif pour COVID-19 et rentra chez lui malade le 25 février a dîné au bureau de Facebook de Seattle la nuit précédente. Facebook a confirmé que l’employé avait visité son immeuble, Arbor Blocks 333, le 24 février. Facebook a déclaré mercredi qu’il “avait pris des mesures immédiates et mis en œuvre des mesures ciblées de nettoyage en profondeur et de désinfection améliorée dans nos cafés de notre site Arbor Blocks.”

4 mars 2020, 13 h 45 – Les législateurs fédéraux à la Chambre a adopté un projet de loi de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie mercredi. Le Sénat devrait voter sur le projet de loi jeudi.

4 mars 2020, 13 h 16 – UW Medicine accélère son nouveau test de laboratoire sur les coronavirus; La Fondation Gates promet 5 millions de dollars pour la détection: L’Université de Washington School of Medicine va de l’avant avec un nouveau test de laboratoire clinique pour le coronavirus COVID-19, et prévoit de pouvoir tester jusqu’à 1500 échantillons par jour d’ici la fin de la semaine. Aujourd’hui également, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé qu’elle engageait 5 millions de dollars supplémentaires pour aider les agences de santé publique de la région de Seattle à renforcer leur capacité de détection du virus. Lire la suite.

4 mars 2020 à 10 h 11 – Google interdit les visiteurs à Seattle et permet aux employés de travailler à distance en cas d’épidémie de coronavirus: Les employés des bureaux de l’État de Washington à Google ont eu la possibilité de travailler à domicile cette semaine au milieu d’une épidémie de coronavirus dans la région de Seattle. Lire la suite.

3 mars 2020 17 h 26 – Un employé d’Amazon à Seattle est positif pour le coronavirus: Un employé d’Amazon au siège de la société à Seattle a été testé positif pour le nouveau coronavirus qui se propage à travers le pays, selon un e-mail interne obtenu par .. L’employé est rentré chez lui malade le mardi 25 février et a ensuite été testé positif au COVID-19. Amazon a informé les employés qui sont entrés en contact étroit avec la personne. L’employé est basé dans le bâtiment d’Amazon au Brésil au 400 9th Ave N, près du centre-ville de Seattle. Lire la suite.

3 mars 2020 à 7 h 20 – Un lycéen près de Seattle construit un site Web pour servir de principal site d’information sur les coronavirus: Parallèlement à sa préoccupation pour la propagation du coronavirus COVID-19, Avi Schiffmann était préoccupé par la propagation de la désinformation. Le jeune homme de 17 ans, juste à l’extérieur de Seattle, a donc décidé de créer un site Web qui rassemble les données les plus récentes et les plus précises sur l’épidémie – et il a entendu des gens du monde entier parler de l’utilité de ses efforts. Lire la suite.

Couverture complète de l’épidémie de coronavirus