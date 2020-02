Les derniers résultats d’Apple montrent que le matériel est toujours roi

Mis à part les gros titres évidents, les résultats d’Apple peuvent être difficiles à déchiffrer. Au cours de son dernier trimestre, il a réalisé des ventes record de plus de 91 milliards de dollars et des bénéfices de 22 milliards de dollars, des chiffres qui ont dépassé les prévisions des analystes et ont fait grimper le cours des actions de la société.

Étant donné qu’Apple a commencé l’année avec sa première baisse de revenus depuis 2016, il s’agit d’un revirement remarquable. Mais déterminer ce qui a provoqué cette reprise est une tâche plus difficile qui nous laisse dépendants de suppositions éclairées et de la perspicacité des observateurs de l’industrie.

Il est évident que l’iPhone 11 a contribué aux résultats records, les ventes d’iPhone étant passées de 52 à 56 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Il est également possible de constater que les ventes de Mac ont chuté de 3,5%, tandis que les revenus de l’iPad ont baissé de 11,2%.

La renaissance du matériel Apple

Cependant, l’utilisation des catégories étendues “Wearables, Home and Accessories” et “Services” rend difficile l’identification des sources de croissance et du succès global du pivot d’Apple vers les services.

Le ralentissement des ventes de smartphones provoqué par la saturation du marché, une concurrence intense et des recyclages plus longs a conduit Apple à investir considérablement dans Apple Music, Apple TV +, Apple News + et Apple Arcade.

L’idée était que si Apple pouvait inciter les clients existants à dépenser plus pour les services, en particulier les abonnements, la nécessité d’encourager les mises à niveau des appareils deviendrait moins importante. Apple serait également plus isolé des conditions du marché et il y aurait moins de pression pour innover.

Les revenus tirés des services sont à nouveau en hausse, cette fois de 16,9% pour s’établir à 12,7 milliards de dollars. Mais comme Apple ne décompose pas ce chiffre, il est difficile de voir comment chaque service contribue à cet objectif. Est-ce le revenu de l’App Store ou Apple Music ramène-t-il le bacon à la maison?

Ces résultats suggèrent que le matériel est toujours roi. Apple a répondu à la nomenclature déroutante de la gamme iPhone XS / XR en faisant de l’iPhone 11 d’entrée de gamme son appareil phare. En plus de cela, il comprenait une technologie d’appareil photo qui était à la hauteur de tout sur le marché. Il n’est pas surprenant que les ventes soient en hausse.

(Crédit d’image: Future)

Le chiffre d’affaires «Wearables, Home and Accessories» a augmenté de 37% pour atteindre 10 milliards de dollars – mais il est impossible d’obtenir un chiffre officiel sur chaque gamme de produits. On pense que l’abordabilité des appareils AirPod et Apple Watch a considérablement contribué, laissant les performances des appareils Apple HomePod et Apple TV – positionnés comme des véhicules pour les abonnements Apple Music et Apple TV + – un mystère.

Il ne fait aucun doute que la stratégie de services d’Apple portera probablement ses fruits à l’avenir, encourageant la fidélité dans une économie basée sur les abonnements. En effet, les nouveaux services d’Apple sont tarifés de manière agressive afin d’établir des parts de marché, de repousser la concurrence et de se prémunir contre la fatigue des abonnements.

Les nouveaux achats d’iPhone sont également récompensés par une année gratuite d’AppleTV + et le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a jusqu’à présent déclaré que les revenus étaient «immatériels».

Mais après une période difficile, exacerbée par les conditions économiques, il semble que la formule pour la croissance du matériel était aussi simple que l’innovation et une plus grande accessibilité.