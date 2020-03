Les détaillants enlèvent 150 $ sur l’iPad Pro, l’Apple Pencil 2 est en vente, plus

Les meilleures offres de jeudi incluent l’iPad Pro de la génération précédente avec une réduction allant jusqu’à 150 $, et l’Apple Pencil 2 est en vente, et vous pouvez bénéficier d’une réduction de 25% sur les cadres Bose. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus encore.

Les détaillants nettoient l’inventaire de l’iPad Pro

Après l’annonce hier d’une nouvelle génération d’iPad Pros, B&H propose désormais différents modèles 2018 en jusqu’à 150 $. La configuration Wi-Fi 64 Go de 11 pouces pour 649 $. C’est le plein 150 $ de rabais et 50 $ de mieux que notre mention précédente. Vous pouvez parcourir toute la vente ici pour des baisses de prix supplémentaires et plus encore.

Ajoutez Apple Pencil 2 à votre nouvel iPad Pro

Amazon propose Apple Pencil 2 pour 118 $. À titre de comparaison, vous payez souvent 129 $, l’accord d’aujourd’hui étant le meilleur que nous ayons vu depuis décembre. Ces remises ne sont pas fréquentes et bien qu’aujourd’hui ne soit pas la meilleure de tous les temps, cela vaut la peine d’être regardé si vous êtes intéressé par le dernier iPad Pro d’Apple. Ce stylet offre un nouveau niveau de fonctionnalité pour les utilisateurs d’iPad, avec «la précision, la réactivité et la fluidité naturelle d’un instrument d’écriture traditionnel».

Les cadres Bose offrent un son en déplacement

Nordstrom propose toute la gamme de cadres Bose pour 149 $. À titre de comparaison, vous payez généralement 199 $ chez Best Buy et d’autres détaillants concurrents. L’accord d’aujourd’hui est le meilleur que nous ayons suivi de tous les temps. L’année dernière, Bose a présenté sa gamme de cadres, positionnée comme des lunettes de soleil avec haut-parleurs intégrés, permettant aux utilisateurs de jouer de la musique via Bluetooth, ainsi que de prendre des appels et diverses autres fonctions de smartphone. Il est également possible de tirer parti de Bose AR, qui est une «première plate-forme de réalité augmentée audio du genre». Nous les avons adorés lors de notre examen pratique, en notant en particulier la conception discrète qui offre toujours des fonctionnalités intelligentes amusantes sans trop se démarquer.

Slim Folio de Logitech pour iPad Pro à 20% de réduction

Amazon propose actuellement Logitech Slim Folio PRO pour iPad Pro 11 pouces à 96 $. Habituellement vendu à 120 $, comme vous le trouverez actuellement chez B&H, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 20%, marque l’une des premières baisses de prix que nous avons vues et un nouveau plus bas historique. Apportant un clavier rétroéclairé complet au dernier iPad Pro 11 pouces d’Apple, Logitech Slim Combo s’appuie sur la connectivité Bluetooth pour l’appairage avec votre tablette. Il arbore également un étui pour une protection supplémentaire, ainsi qu’une béquille réglable pour soutenir votre iPad Pro sous différents angles tout en regardant des films ou en travaillant. Pour compléter les fonctionnalités, il y a même un endroit pour ranger votre Apple Pencil. Vous pouvez plonger dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Ultimate Ears Boom 3 est un indispensable par temps chaud

Nordstrom propose le haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 en plusieurs couleurs pour 112 $. À titre de comparaison, il se vend généralement 150 $ chez des détaillants comme Amazon, où nous l’avons vu chuter à 120 $. BOOM 3 offre tout ce que vous voulez dans un haut-parleur Bluetooth portable, y compris jusqu’à 15 heures de lecture sur une charge complète et une conception entièrement étanche, qui peut prendre une immersion pendant 30 minutes. UE a également introduit le Magic Button sur ce modèle, qui vous permet de «lire, mettre en pause, sauter et contrôler toute musique en streaming directement sur le haut-parleur Bluetooth en appuyant simplement sur un bouton. Nous l’avons appelé l’un des meilleurs orateurs de l’été dernier dans notre revue pratique.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Jackery Explorer 1000 Review: Plus de capacité et de sorties pour les aventures [Video]

Test de Colorware Logitech G703: souris personnalisée pour votre bataille [Video]

Raspberry Pi 4 Retro Gaming: étape par étape avec mon premier projet Pi [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: