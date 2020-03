Les détails de la mise à jour de Kakarot révèlent la prochaine Time Machine

Après beaucoup de battage médiatique et de demande, la Time Machine arrive enfin à Dragon Ball Z: Kakarot ce mois-ci. Le développeur Bandai Namco a annoncé la date de sortie de la fonctionnalité très demandée plus tôt cette semaine aux côtés de la nouvelle du correctif de contenu 1.05 de mars, qui contient quelques corrections de bugs pour le jeu d’action RPG à succès.

Inspirée de l’appareil que Trunks avait l’habitude d’utiliser pour voyager dans le passé pendant la saga Cell de Dragonball Z, cette machine à voyager dans le temps permettra aux joueurs de revenir en arrière et de rejouer les quêtes et les combats de boss qu’ils ont déjà terminés, ainsi que de reprendre quelques temps spécifiques missions secondaires qu’ils ont manquées en passant par l’intrigue principale. Les fans ont demandé cette fonctionnalité depuis la sortie du jeu en janvier, ce qui a amené Namco Bandai à annoncer l’introduction de Kakarot dans le voyage dans le temps peu de temps après sa sortie en magasin.

Le site Web de Bandai Namco a annoncé la Time Machine avec le nouveau correctif 1.05 de mars, qui devrait corriger quelques bugs qui affligent Dragon Ball Z: Kakarot depuis son lancement. Il s’agit notamment d’une erreur d’application que certains joueurs ont signalé avoir rencontrée dans la salle de formation de Capsule Corp et d’un problème provoquant le blocage des joueurs sur le chapitre “Android Saga – Episode 10” du mode histoire principal. Selon la page de mise à jour du patch 1.05, Time Machine arrivera également plus tard dans le mois.

Bien que certains joueurs aient remarqué que le nouveau titre n’est pas si différent des jeux précédents de la franchise, Dragon Ball Z: Kakarot a remporté des ventes record et les éloges des fans en raison de son vaste monde ouvert et de l’introduction d’éléments RPG dans la série. . Il suit le héros titulaire de Saiyan (connu sous le nom de “Son Goku” pour ses amis) alors qu’il se bat à travers les quatre arcs de l’histoire principale de l’anime Dragon Ball Z (Saiyan, Frieza, Cell et Buu), avec d’innombrables quêtes secondaires et mini -Jeux couvrant les plus petits aspects de la tradition bien-aimée de Dragon Ball.

Les quêtes secondaires que les joueurs ont ratées lors de leur première visite, ou qui veulent simplement revivre, seront désormais accessibles grâce à ce futur mécanicien Time Machine. Kakarot est déjà populaire en raison de la façon dont il capture le monde et les mythes de l’une des franchises les plus populaires et les plus influentes du Japon, et le bonus supplémentaire de rejouer les quêtes passées sera sans aucun doute un avantage pour les fans. Dragon Ball Z: le patch 1.05 de Kakarot est maintenant disponible, donc les joueurs devraient rester informés de la prochaine version du mécanisme de relecture gratuit de Time Machine dans les semaines à venir.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One.

